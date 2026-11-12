Ecuador incorpora lancha donada por EEUU para combate del narcotráfico y pesca ilegal

Ecuador incorporó el 12 de noviembre de 2026 la segunda lancha donada por EEUU. La embarcación, llamada "Isla Puná", tiene 33 metros de eslora, alcanza una velocidad máxima de 26 nudos y cuenta con una autonomía de 1.400 millas náuticas (2.592 kilómetros)

GUAYAQUIL.- La Armada de Ecuador sumó este jueves a su flota una segunda lancha guardacostas donada por el Gobierno de Estados Unidos en lo que va del año, que permitirá a las fuerzas navales intensificar la lucha contra el narcotráfico, la pesca ilegal y otros delitos.

La embarcación, que fue parte de la Guardia Costera de Estados Unidos, fue entregada en Guayaquil por el encargado de Negocios de la embajada estadounidense en Ecuador, Lawrence Petroni.

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El ministro de Defensa de Ecuador, Gian Carlo Loffredo, sostuvo que la lancha permitirá a las fuerzas de seguridad "enfrentar con mayor capacidad a las organizaciones criminales que utilizan el espacio marítimo para el narcotráfico, el contrabando, la pesca ilegal y otras actividades ilícitas".

A su vez dijo que esta nueva incorporación de una embarcación estadounidense "es la muestra de que la cooperación internacional, cuando se traduce en capacidades concretas, genera beneficios reales para la defensa de nuestro país".

Por su parte, el encargo de negocios de EEUU indicó que la lancha reafirma el "compromiso" de su país con la protección de "la seguridad, la democracia y la paz del hemisferio".

El diplomático también expresó que "defender la libertad significa enfrentar juntos a las organizaciones criminales que amenazan a nuestras familias". Añadió que la cooperación entre ambos países "seguirá creciendo".

La embarcación, llamada "Isla Puná", tiene 33 metros de eslora, alcanza una velocidad máxima de 26 nudos y cuenta con una autonomía de 1.400 millas náuticas (2.592 kilómetros).

Su equipamiento incluye sistemas de comunicación VHF, UHF y satelitales, además de una embarcación auxiliar para operaciones de abordaje e interdicción marítima.

Inversión de Ecuador

El comandante general de la Armada, Pablo Pazmiño, el Gobierno ecuatoriano invirtió de 5 millones de dólares en la rehabilitación de la lancha donada por EEUU.

La lancha '"Isla Puná", que llegó a Ecuador en julio pasado, es la segunda embarcación que Estados Unidos dona al país en el último año, después de que en enero entregó oficialmente la "Isla Santa Rosa" para operaciones similares.

Las relaciones entre el Gobierno del presidente Daniel Noboa y la administración de Donald Trump se han estrechado en los últimos años, especialmente en el tema de seguridad.

Dentro de las acciones conjuntas se encuentran los bombardeos efectuados por militares de EEUU entre agosto y septiembre contra embarcaciones de pescadores ecuatorianos, a las que vincularon con el abastecimiento de combustible a lanchas de narcotráfico, pero la mayoría de ellos han sido declarados inocentes por la Justicia del país andino.

Esta semana, la Fiscalía de Ecuador y el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos firmaron este martes un memorando de entendimiento para fortalecer la cooperación en la lucha contra el crimen organizado transnacional, el lavado de activos y la corrupción.

FUENTE: Con información de EFE