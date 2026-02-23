Petro pide a EEUU salvar al régimen cubano con un plan masivo de energía solar

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, volvió a generar desconcierto en la esfera diplomática tras publicar una serie de mensajes en sus redes sociales con sugerencias para la política exterior de Estados Unidos con respecto a Cuba .

En un llamado directo a la administración estadounidense, Petro propuso que Washington " desencadene " un programa de energía solar en Cuba para sostener al régimen de la isla.

"Invito a EEUU a cambiar su política hacia Cuba y lo invito a desencadenar el programa de energía solar en toda la isla", escribió Petro en su cuenta de X.

El mandatario colombiano planteó que Colombia podría suministrar arenas de sílice y cobre para que Latinoamérica fabrique los paneles necesarios, bajo la premisa de que "Cuba necesita un cambio de energía del petróleo hacia el sol".

Yo no estoy de acuerdo con que se bloquee un país, lo que se necesita es más libertad, y no más cadenas.

El actual bloqueo a Cuba surgió de una falsedad de Duque: desconocer que Cuba prestó su territorio para ayudar a la paz de Colombia y que lo hizo por petición del gobierno…



El actual bloqueo a Cuba surgió de una falsedad de Duque: desconocer que Cuba prestó su territorio para ayudar a la paz de Colombia y que lo hizo por petición del gobierno… https://t.co/Nvq3fB1mLq — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 22, 2026

Silencio ante la represión

El presidente colombiano evitó mencionar la falta de libertades democráticas, la existencia de presos políticos o la represión sistemática contra el disenso por parte del régimen cubano. En lugar de instar a Miguel Díaz-Canel a convocar elecciones libres, Petro enfocó su narrativa en la "belleza" del arte oficialista.

En uno de los puntos más llamativos de su mensaje, el mandatario colombiano sugirió que la sociedad estadounidense debería "escuchar más la música cubana" y propuso específicamente al trovador vinculado al régimen, Silvio Rodríguez.

"Silvio se oiría muy bien, para el que sabe de arte, en la Casa Blanca de Washington. Me atrevería a acompañarlo si quiere", afirmó Petro, ofreciéndose como escolta cultural del músico en el corazón del poder estadounidense.

Esta "diplomacia del sol" llega en un momento de alta tensión. La administración estadounidense mantiene al régimen de Cuba bajo estricta vigilancia, considerándolo una amenaza para la seguridad nacional, especialmente tras las sanciones impuestas para cortar el flujo de petróleo desde Venezuela.

FUENTE: Redacción