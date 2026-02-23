lunes 23  de  febrero 2026
POLÍTICA

Petro pide a EEUU salvar al régimen cubano con un plan masivo de energía solar

El mandatario colombiano sugirió que la sociedad estadounidense debería "escuchar más la música cubana"

El presidente de Colombia, Gustavo Petro.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, volvió a generar desconcierto en la esfera diplomática tras publicar una serie de mensajes en sus redes sociales con sugerencias para la política exterior de Estados Unidos con respecto a Cuba.

En un llamado directo a la administración estadounidense, Petro propuso que Washington "desencadene" un programa de energía solar en Cuba para sostener al régimen de la isla.

Lee además
Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca en conferencia con periodistas el martes 1 de abril de 2025.
PRESIÓN

EEUU advierte a Cuba que debe realizar cambios drásticos muy pronto: "Es un régimen que está cayendo"
El secretario de Estado de Estados Unidos Marco Rubio
PRESIÓN AL RÉGIMEN

Departamento de Estado admite que Marco Rubio lidera contactos sobre Cuba, aunque evita confirmar reuniones

"Invito a EEUU a cambiar su política hacia Cuba y lo invito a desencadenar el programa de energía solar en toda la isla", escribió Petro en su cuenta de X.

El mandatario colombiano planteó que Colombia podría suministrar arenas de sílice y cobre para que Latinoamérica fabrique los paneles necesarios, bajo la premisa de que "Cuba necesita un cambio de energía del petróleo hacia el sol".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/petrogustavo/status/2025456709766963200&partner=&hide_thread=false

Silencio ante la represión

El presidente colombiano evitó mencionar la falta de libertades democráticas, la existencia de presos políticos o la represión sistemática contra el disenso por parte del régimen cubano. En lugar de instar a Miguel Díaz-Canel a convocar elecciones libres, Petro enfocó su narrativa en la "belleza" del arte oficialista.

En uno de los puntos más llamativos de su mensaje, el mandatario colombiano sugirió que la sociedad estadounidense debería "escuchar más la música cubana" y propuso específicamente al trovador vinculado al régimen, Silvio Rodríguez.

"Silvio se oiría muy bien, para el que sabe de arte, en la Casa Blanca de Washington. Me atrevería a acompañarlo si quiere", afirmó Petro, ofreciéndose como escolta cultural del músico en el corazón del poder estadounidense.

Esta "diplomacia del sol" llega en un momento de alta tensión. La administración estadounidense mantiene al régimen de Cuba bajo estricta vigilancia, considerándolo una amenaza para la seguridad nacional, especialmente tras las sanciones impuestas para cortar el flujo de petróleo desde Venezuela.

FUENTE: Redacción

Temas
Te puede interesar

Cuba, una ficha del juego de egos entre Putin y Trump

Grupos armados reaccionan a encuentro Trump-Petro

Gustavo Petro recibirá a Delcy Rodríguez en Colombia

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Recompensa por Nemesio Oseguera, alias el Mencho, en la página oficial de la DEA. 
NARCOTRÁFICO

Ejército mexicano confirma muerte del capo Nemesio Oseguera, alias "El Mencho"

 Anthony Rodríguez, presidente de la comisión condal.
INCINERADOR

Comisión de Miami-Dade ordena negociar planta de basura y energía sin "royalties" perpetuos

El actor estadounidense Leonardo DiCaprio, la cantautora y actriz estadounidense Teyana Taylor, el director de cine estadounidense Paul Thomas Anderson, la productora de cine estadounidense Sara Murphy y el actor puertorriqueño Benicio del Toro posan con el premio a la Mejor Película por One Battle After Another durante la ceremonia de los Premios BAFTA de la Academia Británica de Cine en el Royal Festival Hall, Southbank Centre, en Londres, el 22 de febrero de 2026.
PREMIOS

"One Battle After Another" triunfa en los BAFTA al ganar Mejor Película

Álex Saab en Caracas, Venezuela, en un acto de recibimiento tras ser liberado por al administración del demócrata Joe Biden.
POLÍTICA

EEUU exige aplicar tratado de extradición de 1922 contra el chavismo

El delantero argentino #10 del Inter Miami, Lionel Messi (der.), controla el balón mientras el delantero surcoreano #07 del LAFC, Son Heung-min (izq.), y el mediocampista alemán #11 del LAFC, Timothy Tillman, observan durante el partido inaugural de la Major League Soccer entre Los Angeles Football Club y el Inter Miami CF en el LA Memorial Coliseum en Los Ángeles, el 21 de febrero de 2026. 
Fútbol

LAFC golea al Inter Miami de Messi en el arranque de la MLS 2026

Te puede interesar

Afluencia de viajeros en el Aeropuerto Internacional de Miami, Florida.
ALERTA

Caos aéreo en Florida, la "tormenta perfecta" entre violencia en México y ola invernal en EEUU

Por Daniel Castropé
Vigilia encabeza actos por tres décadas del crimen de Hermanos al Rescate
CONMEMORACIONES

Vigilia encabeza actos por tres décadas del crimen de Hermanos al Rescate

Imagen referencial.
ATENCIÓN

Alerta climática en Miami-Dade, frío extremo y peligro de incendios coinciden el martes

En esta vista aérea, bomberos extinguen un autobús en llamas incendiado por grupos del crimen organizado en respuesta a un operativo en Jalisco para detener a un objetivo de seguridad de alta prioridad, en una de las principales avenidas de Zapopan, estado de Jalisco, México, el 22 de febrero de 2026.
DISTURBIOS

EEUU alerta a sus ciudadanos ante ola de violencia en México: "quédense en casa hasta nuevo aviso"

Vistas caminando por la Avenida Amsterdam, en el barrio de Hamilton Heights, en el distrito de Manhattan de la ciudad de Nueva York, el 23 de febrero de 2026.
Advertencia

Nueva York se paraliza ante enorme tormenta invernal