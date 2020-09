Gobierno de Guaidó ha solicitado apoyo clave de EEUU para salir de Maduro

El embajador en Washington destacó que “la Casa Blanca mantiene entre sus prioridades el caso de Venezuela y hemos sido testigos del compromiso de la administración Trump, con palabras y acciones concretas, de avanzar hasta conquistar la libertad de Venezuela”.

Recordó que luego de la gira internacional del Presidente Guaidó a principios de 2020, “ha habido acusaciones internacionales de narcotráfico contra Maduro y su mafia, una operación antinarcóticos en el Caribe, la detención de Alex Saab y la investigación a otros testaferros, acciones no solo de EEUU sino de países como Colombia. Seguimos insistiendo en hacer todo lo necesario para liberar a Venezuela de este conglomerado criminal”.

Vecchio resaltó que precisamente por ese “conglomerado criminal que mantiene el control del territorio” en Venezuela, hoy no hay gasolina. “Destruyeron PDVSA e instauraron una mafia que controla criminalmente la distribución de la gasolina. Como Gobierno Interino buscamos resolver esos problemas, hemos promovido la ayuda humanitaria, impulsado el programa Héroes de la Salud, presentado propuestas claras, pero la solución de fondo solo llegará con la salida de la dictadura”, dijo.

Transparencia de gestión

El Embajador dijo que el Gobierno Interino ha privilegiado la transparencia de gestión y ello retrasa la ejecución de proyectos para atender a los venezolanos.

“Se logró recuperar y proteger recursos provenientes de la corrupción de Maduro, la Asamblea Nacional aprobó su erogación y hubo que cuidar todos los detalles para garantizar que ese dinero pudiera llegar a todos los beneficiarios sin que Maduro los pudiera bloquear. Cuidamos transparencia en el proceso y que Maduro pudiera tomar control sobre todos los activos que hemos protegido. Ya hemos visto los primeros testimonios de los profesionales de la salud que recibieron su apoyo”.

Sobre el uso de los recursos de la República, detalló que “hay primero aprobación de la Asamblea Nacional, luego es necesaria una licencia de la OFAC de los EEUU de cada movimiento de recursos que quiera realizar el Gobierno Interino. Hay todos los mecanismos transparentes de revisión y rendición de cuentas de esos recursos”. Añadió que la propaganda y censura fuerte de la dictadura buscan tergiversar la realidad.

Vecchio destacó que “el grueso de los diputados de la Asamblea Nacional ha resistido la persecución y presión de la dictadura con su operación Alacrán”.

Ayuda Humanitaria

Sobre la ayuda humanitaria, el diplomático precisó que es USAID y, en algunos casos el BID, los que toman las decisiones sobre los apoyos que ellos mismos brindan con la ayuda humanitaria al pueblo venezolano y a las organizaciones de ayuda humanitaria.

“Ha llegado ayuda humanitaria a Venezuela gracias a toda la presión que hemos realizado para que la dictadura ceda, pero esa ayuda es insuficiente y es muy posible que la gente no la vea y nunca será suficiente, porque la crisis generada por Maduro es muy grande”.

Añadió que “la dictadura bloquea las visas de las organizaciones humanitarias, pone obstáculos para la entrada de la ayuda, vimos como esta semana allanaron con el FAES a una de las organizaciones, Acción Solidaria. Lo único que resolverá el problema de fondo de los venezolanos es la salida de la dictadura, con una transición creíble y estable que permita superar la crisis en Venezuela”.

Duros contra el fraude electoral

Vecchio instó a los venezolanos a “construir sobre lo que tenemos y lo que hemos logrado, corrigiendo lo que sea necesario, no participando en un fraude”.

En este sentido, condenó el planteamiento político y acciones asumidas por figuras como Henrique Capriles, que “oxigenan a la dictadura criminal”.

“Yo he apoyado a Henrique Capriles en cada una de sus campañas a la gobernación y la presidencia, pero yo, con el mayor respeto y afecto, no entiendo como puede pactar con Maduro y hacerlo de espaldas a toda la Unidad. La forma como ataca al Gobierno Interino más que a la dictadura no es lo correcto ni le hace bien al país. Es incorrecto apoyar un fraude. ¿Qué le conviene más a Maduro, un gobierno legítimo o una Asamblea Nacional que él controle? Es obvio que le conviene la asamblea que él controle. Lo propuesto y hecho por Henrique no es una solución para Venezuela y le da oxigeno a la dictadura, busca fracturar la fortaleza del gobierno interino y genera inconvenientes en la comunidad internacional, que cree en la unificación de las fuerzas democráticas para derrotar a la dictadura”.

El embajador asegura que en contraste, “el Presidente Guaidó ha actuado a la altura y ha suscrito con amplitud un Pacto Unitario por Venezuela”. Añadió, “comparto que pueda haber cierto grado de frustración en los venezolanos porque hemos buscado la libertad y no la hemos logrado. No obstante, cuenten con que estamos haciendo todo para lograr la libertad. Debemos construir sobre lo que tenemos para terminar de conquistar la libertad de Venezuela”.