Gobierno de Lula ve "riesgo de operaciones militares" de EEUU en su territorio contra bandas

Esta combinación de imágenes de archivo, creada el 10 de julio de 2025, muestra al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (izq.), hablando durante una conferencia de prensa en Tokio el 27 de marzo de 2025, y al presidente de EEUU, Donald Trump, hablando durante un almuerzo multilateral con líderes africanos visitantes en el Comedor de Estado de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 9 de julio de 2025.

BRASILIA -- El gobierno de Brasil, a través de su Cancillería, manifestó que ve un “riesgo de uso de la fuerza militar de Estados Unidos” en su territorio, luego de que Washington declare organizaciones terroristas a las bandas criminales brasileñas Primeiro Comando da Capital (PCC) y Comando Vermelho (CV)

El presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, se opuso a esta designación, que según Estados Unidos habilita a sus fuerzas de seguridad a extender todo tipo de operaciones contra los líderes de esas bandas en cualquier parte del mundo.

EXÓDO En 2025, los cubanos superaron en número a los venezolanos en las solicitudes de asilo en Brasil

“Esa clasificación unilateral podría invocarse como justificación para acciones extraterritoriales sobre instituciones brasileñas”, alertó el ministro de Relaciones Exteriores, Mauro Vieira, en una carta enviada a una comisión de la Cámara de Diputados el 1 de julio, en respuesta a una solicitud de información en la que sostiene que la clasificación unilateral adoptada por Washington puede generar “riesgos concretos” para la soberanía de Brasil.

“Existe el riesgo de uso de la fuerza militar de Estados Unidos contra el territorio nacional”, agregó. “Existe el riesgo de uso de la fuerza militar de Estados Unidos contra el territorio nacional”, agregó.

El documento señala que la legislación estadunidense contempla instrumentos más amplios para combatir a las organizaciones incluidas en su lista de grupos terroristas, entre los cuales se encuentran “medidas administrativas y judiciales de carácter unilateral y extraterritorial contra personas, empresas y organizaciones brasileñas”.

La aplicación de tales medidas, agrega el documento, “puede ocurrir con amplio grado de discrecionalidad, dada la amplitud de términos adoptados en la legislación contra el terrorismo en ese país, con serias posibilidades de implicaciones para ciudadanos brasileños en los niveles financiero, migratorio y penal”.

De acuerdo con la respuesta de la cancillería, hay incluso “la posibilidad del uso de la fuerza militar de los Estados Unidos en territorio brasileño”.

Según el documento, Brasil considera que el combate al crimen organizado debe realizarse mediante mecanismos de cooperación internacional y con pleno respeto a la soberanía nacional y al derecho internacional.

El texto añade que las autoridades brasileñas mantienen un diálogo permanente con Washington para evitar interpretaciones que puedan afectar la jurisdicción del Estado brasileño sobre su propio territorio.

Trump ataca a los cárteles criminales

Con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca en enero de 2025, Estados Unidos empezó a designar como terroristas a organizaciones criminales como los cárteles mexicanos de Sinaloa o Jalisco Nueva Generación, o el Tren de Aragua venezolano.

Washington ha lanzado ataques letales contra el Tren de Aragua en Venezuela y contra lanchas de supuestos narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico.

En mayo, el gobierno estadounidense argumentó que el PCC y el CV tienen “redes ilícitas” que “se extienden mucho más allá de las fronteras de Brasil” y declaró a ambos grupos terroristas.

Surgidas en cárceles brasileñas, ambas organizaciones controlan el narcotráfico y otras rentas ilegales en los barrios populares brasileños conocidos como favelas.

Mientras que países como México o Brasil han mostrado su oposición a estas designaciones contra el terrorismo, otras naciones en América Latina se muestran partidarias de seguir los pasos de Trump, como Ecuador y Honduras.

En Brasil, la oposición de derecha, liderada por el precandidato presidencial Flávio Bolsonaro, saludó la decisión de Washington y acusa al gobierno de ser laxo con el crimen.

Hijo mayor y heredero político del encarcelado expresidente Jair Bolsonaro, Flávio se medirá con Lula en las elecciones de octubre.

Según encuestas, la seguridad está entre las principales preocupaciones de los votantes.

FUENTE: Con información de AFP/ Milenio Internacional