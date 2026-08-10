El Gobierno español asegura que la cifra de inmigrantes llegados a Ceuta se mantiene en 72.000

Migrantes marroquíes hacen cola para recibir comida distribuida por la ONG Luna Blanca en el enclave español del norte de África, Ceuta, el 7 de agosto de 2026, tras una invasión de migrantes desde Marruecos en los últimos días.

MADRID — La cifra de inmigrantes que entraron de forma irregular en la ciudad española norteafricana de Ceuta procedentes de Marruecos los días 30 y 31 de julio no aumentó y sigue siendo de 72.000, informaron fuentes del Gobierno de España.

Previamente, el ministro español de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, habló de la llegada de 80.000 migrantes tras reunirse con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, para analizar las consecuencias de la invasión masiva de inmigrantes y la situación que todavía vive la ciudad, especialmente por la presencia de menores de edad.

De acuerdo con las fuentes de su departamento, en realidad, el ministro "quiso ahondar en la dimensión de la crisis, con la llegada de un número de personas similar a la población de Ceuta", que es, en efecto, de unas 80.000 personas.

Torres afirmó también en esa comparecencia ante la prensa que, de no haberse producido el retorno a Marruecos de la mayoría de los migrantes que entraron irregularmente, Ceuta se habría encontrado en una situación de "colapso total".

Menores entre los inmigrantes

Ahora, una de las principales preocupaciones es la situación de los menores que permanecen en la ciudad y Torres señaló que aunque unos 1.400 ya fueron registrados, esta cifra no es definitiva porque el proceso continúa.

Por su parte, el ministro marroquí de Justicia, Abdellatif Ouahbi, reclamó a España el retorno a Marruecos de los menores marroquíes no acompañados que permanecen en su territorio y responsabilizó a las autoridades españolas de la situación de estos menores.

Ouahbi aseguró que Marruecos reclamará su retorno por las vías legales y políticas y defendió la necesidad de alcanzar una solución inmediata entre ambos países que permita su regreso y preserve, al mismo tiempo, la cooperación y las buenas relaciones entre Rabat y Madrid.

FUENTE: Con información de EFE