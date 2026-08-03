martes 4  de  agosto 2026
CLIMA

Fujimori inicia primeras obras de prevención ante riesgos de El Niño en Perú

El fenómeno climático será el más fuerte desde 198, la presidenta de Perú recurrirá a los militares para ejecutar las primeras acciones

Presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori. (AFP)

Presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori. (AFP)

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LIMA -- La nueva presidenta peruana, la derechista Keiko Fujimori, anunció este lunes que iniciaron las primeras obras de prevención contra desbordes en ríos de Piura, una de las regiones más vulnerables al fenómeno climático El Niño que se intensifica en el Pacífico.

Los meteorólogos estiman que este evento cíclico será el más fuerte desde 1998, lo que podría dejar serios daños por lluvias, sequías y calor extremos, y golpear la economía peruana, una de las más estables de Latinoamérica.

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La mandataria, que asumió el poder hace una semana, anunció que invertirá 140 millones de soles (unos 41 millones de dólares) en estos primeros trabajos:

*Retirar piedras.

*Retirar lodo de los cauces para que no se desborden.

"Se está comenzando el trabajo de descolmatación (...), tenemos que trabajar también en la defensa ribereña", dijo Fujimori a la prensa en Piura, casi 1.000 kilómetros al norte de la capital Lima. "Se está comenzando el trabajo de descolmatación (...), tenemos que trabajar también en la defensa ribereña", dijo Fujimori a la prensa en Piura, casi 1.000 kilómetros al norte de la capital Lima.

También anunció que instalará refugios y reforzará la infraestructura de escuelas y hospitales. “El reto es muy grande y tenemos poco tiempo, tenemos cuatro meses” para el inicio de la temporada de lluvias, precisó.

Para emprender los trabajos se indicó que recurrirá a los militares.

Las aguas del Pacífico, frente a las costas peruanas, registran hasta 6 °C por encima de lo normal, según las autoridades climáticas locales.

El Niño será una de las prioridades

En su discurso de investidura el martes pasado, anunció que una de sus prioridades será la prevención frente a los riesgos climáticos de El Niño. Para atender el fenómeno climático recurrirá a otorgar recursos extraordinarios.

Este año, la mayoría de proyecciones prevén un fenómeno de magnitud excepcional, potencialmente el más intenso jamás registrado, en medio del calentamiento del planeta provocado por la actividad humana.

FUENTE: Con información de AFP

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