miércoles 5  de  agosto 2026
POLÍTICAS

Dinamarca levanta un muro político para frenar el avance del islamismo radical en Europa

El gobierno danés tomó medidas drásticas contra prácticas vinculadas al Islam y que hacen un giño a Occidente

El gobierno de Dinamarca tomó decisión sobre el Islamismo.

El gobierno de Dinamarca tomó decisión sobre el Islamismo.

Pixabay
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- El gobierno de Dinamarca ha comenzado a levantar un muro contra el avance de Islamistas, con medidas drásticas que buscan prevenir la fragmentación de su población, como ocurre en otros países, e impulsar la integración que también procura Occidente ante este movimiento político radical basado en el Islam.

Entre las medidas anunciadas está la de impedir el llamado islámico a la oración en colegios y en lugares públicos a través de parlantes desde las mezquitas, así como la prohibición del uso del velo o burka y las llamadas “sociedades paralelas”, se informó.

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Dinamarca, el país monárquico más pequeño del norte de Europa, está gobernado por la primera ministra Mette Frederiksen, del Partido Socialdemócrata que integra el bloque de izquierda , quien ha adoptado fuertes controles migratorios y fronterizos en favor de la población de seis millones de habitantes.

Esto, luego de haber sido uno de los más liberales y de mayor confianza en el mundo, incluso en el área migratoria.

Las decisiones constituyen en conjunto un rechazo al modelo multicultural en Europa, mientras la Comisión Europea esquiva hablar del islamismo que es una de las preocupaciones de Bélgica y de otros países del continente como Francia, principalmente.

Dinamarca hace frente al Islamismo

En este 2026, el gobierno de Dinamarca “ya no se pregunta si la integración funcionará, sino que intenta evitar la fragmentación de su civilización antes de que empiece”, sostiene uno de los reportes sobre el asunto.

El ministro de Inmigración, tras anunciar la prohibición al llamado de oración, explicó que aunque no se busca limitar la práctica religiosa del Islam, el país no debe dar la sensación de estar perdiendo su identidad cultural para demostrar tolerancia y llamó al respeto de sus costumbres.

Otra de las medidas contempla la reducción de las concesiones de asilos a niveles mínimos históricos, mientras otros países europeos como España colman de inmigrantes su presupuesto y sus servicios.

La política de Copenhague significaría no solo un muro fronterizo, sino también legal, cultural y político, mientras Bruselas debate el tema, según análisis sobre el tema.

La pregunta que surge es si las acciones de Dinamarca plantean estar ante el futuro de Occidente o ante la muerte del multiculturalismo que se expande en Europa, mientras otros países están procurando copiar el modelo.

El paso de Cpenhague podría reescribir el debate sobre el Islam, la integración y el futuro de Europa occidental.

FUENTE: Con información de Core Archives/Youtube , red X

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