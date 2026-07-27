Grupo IDEA advierte sobre el avance del autoritarismo en Nicaragua y Venezuela

MIAMI.- La Iniciativa Democrática de España y las Américas (Grupo IDEA), integrada por más de 30 expresidentes y exjefes de Gobierno, instan a la comunidad internacional a fortalecer la defensa de la democracia en América Latina frente al avance de los regímenes autoritarios de Cuba, Venezuela y Nicaragua.

En un pronunciamiento conjunto, los exmandatarios alertaron sobre la decisión del dictador Daniel Ortega de eliminar las elecciones en Nicaragua y manifestaron preocupación por la situación actual de Venezuela, donde consideran que la crisis política y humanitaria se ha agravado tras los dos devastadores terremotos del pasado 24 de junio.

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La declaración, dirigida a los gobiernos democráticos y a los organismos internacionales, también exhorta a preservar el Estado de derecho y los derechos humanos en la región, al advertir sobre el deterioro de las instituciones democráticas y la concentración del poder en varios países.

Deterioro institucional

En un comunicado, IDEA recordó que fue creado para promover la dignidad humana, el Estado constitucional de derecho y la democracia, donde estas garantías se encuentran amenazadas o hayan desaparecido, mencionando expresamente a Cuba, Venezuela y Nicaragua.

Los exmandatarios señalaron que, aunque en América Latina existe un creciente desencanto con la democracia debido a las deficiencias institucionales y de gobernabilidad, también se han consolidado regimenes autoritarios que restringen libertades, debilitan la separación de poderes y limitan el ejercicio de los derechos fundamentales.

Asimismo, advierten sobre el uso de la justicia como herramienta de persecución política y denuncian la utilización de reformas legales para consolidar el poder y desvirtuar los principios del Estado de derecho.

Cuestionan la eliminación de las elecciones en Nicaragua

La organización expresó especial preocupación por las recientes declaraciones del gobernante nicaragüense, Daniel Ortega, quien anunció que en el país "no volverá a haber elecciones".

A juicio del Grupo IDEA, esa decisión supone la eliminación de la competencia electoral y deja sin efecto, en la práctica, los mecanismos previstos en la Carta Democrática Interamericana para responder a una ruptura del orden democrático.

Los firmantes también lamentan que, hasta ahora, la Organización de los Estados Americanos (OEA) y sus Estados miembros no hayan impulsado una respuesta extraordinaria frente a ese anuncio.

Preocupación por el futuro político de Venezuela

Respecto a Venezuela, los exjefes de Estado reiteraron su respaldo a la población afectada por los terremotos del 24 de junio, que dejaron miles de fallecidos, decenas de miles de damnificados y severos daños en infraestructura, según cifras oficiales.

En la declaración sostuvieron que la tragedia humanitaria se ha visto agravada por la falta de respuesta de las autoridades y alertaron sobre el rumbo del proceso político venezolano.

En ese sentido, afirman que la ciudadanía ha demostrado "madurez y resiliencia" durante los procesos políticos de los últimos años, pero advirtieron que la legitimidad expresada en las urnas continúa sin traducirse en una restitución efectiva de la institucionalidad democrática.

También manifestan preocupación por lo que describeb como decisiones impulsadas por actores internos y externos que, según indicaron, podrían postergar el ejercicio de la soberanía popular y condicionar el proceso de reconstrucción del país.

Llamado a la comunidad internacional

El Grupo IDEA instó a los gobiernos democráticos, organismos multilaterales y demás actores de la comunidad internacional a mantener una posición firme en defensa de la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina.

Los exmandatarios sostienen que la respuesta internacional resulta clave para enfrentar el avance de los regímenes autoritarios y garantizar que los procesos de recuperación institucional respeten la voluntad de los ciudadanos y los principios democráticos.

FUENTE: Comunicado Grupo IDEA