Grupo IDEA condena crímenes de lesa humanidad y represión transnacional en Nicaragua

Los exjefes de Estado y Gobierno que integran el Grupo IDEA (Iniciativa Democrática de España y las Américas) han denunciado la persistente violación de Derechos Humanes por parte de la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua. A través de un comunicado, la organización subrayó las recientes conclusiones del Grupo de Expertos de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre Nicaragua (GHREN) .

El informe más reciente del GHREN, presentado el 30 de octubre de 2025, documenta la comisión de crímenes de lesa humanidad , incluyendo asesinatos, torturas, detenciones arbitrarias, violencia sexual y persecución por motivos políticos. Esta situación se enmarca en la sistemática eliminación de libertades civiles y la persecución de opositores, periodistas, líderes religiosos y defensores de derechos humanos.

El Grupo IDEA recalcó la política estatal de represión transnacional de la dictadura de Nicaragua que ha extendido el alcance de la persecución más allá de las fronteras del país centroamericano. En este sentido, el GHREN documentó que esta política incluye la privación arbitraria de nacionalidad, la confiscación de bienes, la intimidación y vigilancia de exiliados, y el hostigamiento a sus familiares que permanecen en el país.

En este sentido, los expresidentes y la expresidenta de Costa Rica, en su pronunciamiento del 30 de octubre de 2025, se sumaron a la profunda preocupación internacional, instando a la comunidad global a actuar con firmeza. Asimismo, IDEA recuerda que la Declaración del G7 de junio de 2025 condenó expresamente las prácticas de represión transnacional, haciendo un llamado a los Estados democráticos a coordinar acciones para proteger a los perseguidos.

FUENTE: Redacción