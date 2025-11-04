martes 4  de  noviembre 2025
COMUNICADO

Grupo IDEA condena crímenes de lesa humanidad y represión transnacional en Nicaragua

El régimen mantiene una política de asesinatos, torturas, detenciones arbitrarias, violencia sexual y persecución por motivos políticos

Daniel Ortega y Rosario Murillo detentan el poder en Nicaragua.

Daniel Ortega y Rosario Murillo detentan el poder en Nicaragua.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Los exjefes de Estado y Gobierno que integran el Grupo IDEA (Iniciativa Democrática de España y las Américas) han denunciado la persistente violación de Derechos Humanes por parte de la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua. A través de un comunicado, la organización subrayó las recientes conclusiones del Grupo de Expertos de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre Nicaragua (GHREN).

El informe más reciente del GHREN, presentado el 30 de octubre de 2025, documenta la comisión de crímenes de lesa humanidad, incluyendo asesinatos, torturas, detenciones arbitrarias, violencia sexual y persecución por motivos políticos. Esta situación se enmarca en la sistemática eliminación de libertades civiles y la persecución de opositores, periodistas, líderes religiosos y defensores de derechos humanos.

Lee además
La líder política de Venezuela, María Corina Machado. 
LIBERTAD

María Corina Machado: la lucha por Venezuela impulsa la democratización de Cuba y Nicaragua
El dictador de Nicaragua, Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo.
SANCIONES

EEUU estudia aranceles contra Nicaragua a causa de las violaciones a derechos laborales y humanos

El Grupo IDEA recalcó la política estatal de represión transnacional de la dictadura de Nicaragua que ha extendido el alcance de la persecución más allá de las fronteras del país centroamericano. En este sentido, el GHREN documentó que esta política incluye la privación arbitraria de nacionalidad, la confiscación de bienes, la intimidación y vigilancia de exiliados, y el hostigamiento a sus familiares que permanecen en el país.

En este sentido, los expresidentes y la expresidenta de Costa Rica, en su pronunciamiento del 30 de octubre de 2025, se sumaron a la profunda preocupación internacional, instando a la comunidad global a actuar con firmeza. Asimismo, IDEA recuerda que la Declaración del G7 de junio de 2025 condenó expresamente las prácticas de represión transnacional, haciendo un llamado a los Estados democráticos a coordinar acciones para proteger a los perseguidos.

Declaracion_GrupoIDEA_Nicaragua

FUENTE: Redacción

Temas
Te puede interesar

Expertos de la ONU exigen que Nicaragua responda por "crímenes de lesa humanidad"

10° diálogo presidencial del Grupo IDEA pondrá el foco en "América Latina y el final de las dictaduras"

Grupo IDEA denuncia amenazas a la democracia en Guatemala y pide acción a la OEA

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Buque de asalto anfibio Iwo Jima navega por el mar Caribe.
SEGURIDAD

EEUU amplía su presencia en el Caribe con más bases militares, Venezuela sigue en la mira

Precinto electoral en el Ayuntamiento de Miami.
COMICIOS 2025

Elecciones en Miami-Dade, los votantes tienen la última palabra este martes

Foto de la Marina de los EE.UU., el USS Gerald R. Ford (CVN 78).
Análisis

Juegos de guerra en el mar Caribe

Emilio Rodríguez, de 54 años de edad, sería el presunto responsable de haber ocasionado el altercado.
SUCESO

Tras las rejas hombre que desató una disputa vial en Doral que terminó en un tiroteo

Vista del Puerto en Qingdao, en la provincia china de Jiangsu.
WASHINGTON

Corte Suprema analiza demandas contra aranceles del gobierno de Trump

Te puede interesar

Precinto electoral en el Ayuntamiento de Miami.
COMICIOS 2025

Elecciones en Miami-Dade, los votantes tienen la última palabra este martes

Por DANIEL CASTROPÉ
El vicepresidente estadounidense Dick Cheney escucha a un orador antes de su presentación en el almuerzo de entrega del Premio Gerald R. Ford de Periodismo en el Club Nacional de Prensa en Washington, D.C., el 2 de junio de 2008. 
OBITUARIO

Muere el exvicepresidente de EEUU Dick Cheney a los 84 años

Daniel Ortega y Rosario Murillo detentan el poder en Nicaragua.
COMUNICADO

Grupo IDEA condena crímenes de lesa humanidad y represión transnacional en Nicaragua

  En un comunicado, la cancillería del Gobierno de Luis Abinader dijo que la Décima Cumbre de las Américas fue pospuesta para 2026 y que los recursos invertidos hasta la fecha servirán para el año próximo
POLÍTICA

República Dominicana pospone Cumbre de las Américas tras "cuidadoso análisis" por situación en la región

Buque de asalto anfibio Iwo Jima navega por el mar Caribe.
SEGURIDAD

EEUU amplía su presencia en el Caribe con más bases militares, Venezuela sigue en la mira