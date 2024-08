Grupo IDEA invita a presidente dominicano a abordar la crisis de Venezuela

Asimismo, extendieron su invitación para que junto a los demás jefes de Estado aborden “el desconocimiento de la soberanía popular que ha ocurrido en Venezuela”, con la intención de que sea respetada la voluntad de los venezolanos y puedan alcanzar una transición rápida “que les devuelva el espacio de libertad”.

El Grupo de expresidentes pidió que “junto al conjunto de los jefes de Estado que le acompañarán en la histórica fecha aborden el desconocimiento de la soberanía popular que ha ocurrido en Venezuela a manos de su tiranía y sus poderes públicos coaligados, proveyendo las disposiciones de seguridad democrática necesarias con la urgencia que demanda el cuadro de represión militar y policial indiscriminada que están sufriendo los venezolanos e incluye la participación de brigadas armadas con pasamontañas que secuestran familias y las desaparecen”.

“Se trata de que Venezuela y su pueblo vean respetada su voluntad y alcancen una transición rápida que les devuelva al espacio de libertad que le fraguara el Ejército Libertador conducido por Simón Bolívar hace dos siglos y fue orgullo de las Américas”, concluyó el comunicado.

Oposición libra lucha

Este comunicado se hace en el contexto de la lucha que libra la oposición venezolana para que el régimen reconozca su triunfo. Sin que el Consejo Nacional Electoral (CNE) hubiese ofrecido una información completa del proceso mesa por mesa ofreció unos resultados dando como ganador a Nicolás Maduro con el 51,95% de los votos.

Cuando en realidad la oposición, con actas en mano, aportadas por sus testigos de mesa, ofrecen unos resultados adversos a Nicolás Maduro dando como ganador a Edmundo González Urrutia con 67% de los sufragios, un porcentaje que coincide con la posición del Centro Carter.

El Grupo IDEA es un foro internacional no gubernamental integrado por 37 ex jefes de Estado y de Gobierno, demócratas respetuosos del principio de la alternabilidad durante sus desempeños. Desde la sociedad civil y la opinión pública observa y analiza los procesos y experiencias políticas iberoamericanas, reflexiona sobre las vías y medios que permitan la instalación de la libertad en democracia allí donde no existe o su reconstitución donde se ha deteriorado, así como favorecer su defensa y respeto por los gobiernos donde se encuentra radicada.

