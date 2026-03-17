Grupo IDEA se solidariza con Miguel Ángel Rodríguez tras fallecimiento de su esposa

MIAMI.- Los exjefes de Estado y de gobierno integrantes de Iniciativa Democrática de España y las Américas (Grupo IDEA) expresaron su solidaridad con el expresidente de Costa Rica, Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, tras el fallecimiento de su esposa, la ex primera dama María Lorena Clare Facio.
Mediante un mensaje público, los integrantes del foro iberoamericano de exmandatarios manifestaron su cercanía con el exgobernante costarricense y su familia ante la pérdida.
“Los exjefes de Estado y de gobierno miembros del Grupo IDEA hacen llegar su palabra de solidaridad al querido presidente don Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, cuya honorable esposa y ex primera dama de Costa Rica, doña María Lorena Clare Facio, ha regresado a la Casa del Padre”, señala el comunicado difundido por la organización.
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Velatorio
De acuerdo con el comunicado de la familia, Clare Facio falleció el 17 de marzo de 2026. En el mensaje se destaca que vivió “amando a Dios, haciendo el bien, sembrando amor y cosechando sonrisas”.
El velatorio se realizará el mismo 17 de marzo en Montesacro, mientras que el funeral tendrá lugar el 18 de marzo a las 11:00 de la mañana en la parroquia de San Rafael de Escazú.
Durante el gobierno de Rodríguez Echeverría (1998-2002), Clare Facio ejerció el rol de primera dama de Costa Rica, acompañando la gestión del entonces mandatario.
El Grupo IDEA, integrado por exmandatarios y líderes políticos de Iberoamérica, transmitió su acompañamiento al expresidente y a sus familiares en este momento de duelo.
FUENTE: Comunicado IDEA