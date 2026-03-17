Grupo IDEA se solidariza con Miguel Ángel Rodríguez tras fallecimiento de su esposa

Los exjefes de Estado y de gobierno miembros del Grupo IDEA hacen llegar su palabra de solidaridad al querido presidente don Miguel Ángel Rodriguez Echeverría, cuya honorable esposa y exprimera dama de Costa Rica, doña María Lorena Clare Facio ha regresado a la Casa del Padre.

MIAMI.- Los exjefes de Estado y de gobierno integrantes de Iniciativa Democrática de España y las Américas ( Grupo IDEA ) expresaron su solidaridad con el expresidente de Costa Rica, Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, tras el fallecimiento de su esposa , la ex primera dama María Lorena Clare Facio.

Mediante un mensaje público, los integrantes del foro iberoamericano de exmandatarios manifestaron su cercanía con el exgobernante costarricense y su familia ante la pérdida.

“Los exjefes de Estado y de gobierno miembros del Grupo IDEA hacen llegar su palabra de solidaridad al querido presidente don Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, cuya honorable esposa y ex primera dama de Costa Rica, doña María Lorena Clare Facio, ha regresado a la Casa del Padre”, señala el comunicado difundido por la organización.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/IDEA_Grupo/status/2033933859314643191&partner=&hide_thread=false Los ex jefes de Estado y de gobierno miembros de @IDEA_Grupo hacen llegar su palabra de solidaridad al querido presidente don Miguel Ángel Rodriguez Echeverría, cuya honorable esposa y ex primera dama de Costa Rica, doña María Lorena Clare Facio ha regresado a la Casa del Padre pic.twitter.com/iU6G4IUzcl — Iniciativa Democrática de España Y Las Américas. (@IDEA_Grupo) March 17, 2026

Velatorio

De acuerdo con el comunicado de la familia, Clare Facio falleció el 17 de marzo de 2026. En el mensaje se destaca que vivió “amando a Dios, haciendo el bien, sembrando amor y cosechando sonrisas”.

El velatorio se realizará el mismo 17 de marzo en Montesacro, mientras que el funeral tendrá lugar el 18 de marzo a las 11:00 de la mañana en la parroquia de San Rafael de Escazú.

Durante el gobierno de Rodríguez Echeverría (1998-2002), Clare Facio ejerció el rol de primera dama de Costa Rica, acompañando la gestión del entonces mandatario.

El Grupo IDEA, integrado por exmandatarios y líderes políticos de Iberoamérica, transmitió su acompañamiento al expresidente y a sus familiares en este momento de duelo.

FUENTE: Comunicado IDEA