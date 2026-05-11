Grupo IDEA exige cese en el poder de los violadores de derechos humanos en Venezuela

Carmen Teresa Navas, de 82 años de edad, llevó meses peregrinando por centros de reclusión sin recibir noticias sobre su hijo Víctor Quero, preso político del chavismo desde el 1 de enero de 2025

MIAMI .- Exjefes de Estado y de Gobierno de la Iniciativa Democrática de España y las Américas ( Grupo IDEA ) afirmaron que la desaparición forzada de personas, sus torturas y sus muertes “bajo custodia gubernamental” en Venezuela implican “una peligrosa ruptura con las leyes universales de humanidad”.

Por tanto, exigieron el cese en el poder de los violadores de derechos humanos y el restablecimiento de la democracia.

El Grupo IDEA fijó posición en un comunicado sobre la permanencia en la ejecución de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, a raíz de hacerse pública la muerte del preso político Víctor Hugo Quero Morales en una cárcel la semana pasada, luego de reclamar su madre durante meses el poder encontrarlo mientras las autoridades simulaban actuaciones judiciales.

Violación de derechos humanos

Señaló que las desapariciones forzadas de más de 750 víctimas desde 2018 hasta 2020 representan “una violación múltiple, continua y grave de derechos humanos que combina la privación de libertad, la tortura y frecuentemente la ejecución extrajudicial”, y constituyen “un crimen de lesa humanidad, imprescriptible”.

En consecuencia, advirtió que la estabilidad esperada en Venezuela, bajo un clima de respeto a la dignidad de la persona humana, “solo se alcanzará con el restablecimiento inmediato de su democracia, bajo la genuina guía de la voluntad popular de los venezolanos, que son las víctimas”.

“Ello exige del cese en el poder de quienes han sido identificados como los presuntos responsables de esas violaciones sistemáticas y generalizadas de derechos humanos, por los Informes de la Misión Independiente de Naciones Unidas”, concluye el comunicado.

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FUENTE: Grupo IDEA, comunicado