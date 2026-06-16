Expectativa por inminente declaración de Rodríguez Zapatero sobre tráfico de joyas

José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente de gobierno de España, asistió al primer aniversario de la tragedia en el complejo cultural y arquitectónico de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, el 29 de octubre de 2025.

MADRID. - El expresidente de gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero , tendrá que rendir declaración mañana miércoles en el tribunal y explicar el origen de las joyas que le fueron incautadas, luego de que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama negó la solicitud de reprogramar la audiencia.

Este martes, se conoció de la decisión judicial luego de que ayer la defensa de Rodríguez Zapatero pidió aplazar la declaración basada en que “necesita más tiempo para poder explicar el origen” de las prendas tasadas en más de 1.3 millones de euros.

Calama razonó en el auto que la citación prevista para el miércoles 17 y el jueves 18 de junio no representa “merma real en su derecho de defensa”, y rechazó el argumento de la defensa de "indefensión", según informaron medios españoles.

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Rodríguez Zapatero ante el juez

Explicó que el origen de las joyas que la Policía Nacional halló en su oficina de PSOE tienen relación con la causa principal que trata del rescate de Plus Ultra con dinero producto de blanqueo y en el cual el expresidente habría intervenido

Por estos hechos, el juez imputó a Rodríguez Zapatero por tráfico de influencias y “líder principal” de una red societaria criminal que estaba a cargo de su colaborador Jesús Martínez, según los documentos y un celular incautados durante los registros policiales en varios domicilios.

El viernes pasado, el juez también lo imputó, en pieza separada, por supuesto delito fiscal y contrabando al no haber constancia de la procedencia legal de las joyas entre las cuales hay collares de piedras preciosas y costosos relojes.

Ante esto, el abogado Víctor Moreno Catena, quien asiste a Rodríguez Zapatero, pidió este lunes aplazar su declaración debido a “brevísimo lapso de tiempo entre la incoación de la pieza y el señalamiento para el momento de su declaración como investigado”. Pero hoy le fue rechazada.

FUENTE: Con información de agencias, abc.es