miércoles 24  de  junio 2026
CURRUPCIÓN

Amigo de Zapatero citado a declarar en el mismo caso que el expresidente español

Julio Martínez Martínez, que tendrá que declarar ante el juez en la Audiencia Nacional española el 21 de julio, está considerado por el magistrado como el "receptor y ejecutor de instrucciones directas" del expresidente del Gobierno

El empresario Julio Martínez (d) comparece ante la Comisión de Investigación del ‘caso Koldo’, en el Senado, a 9 de abril de 2026, en Madrid (España).&nbsp; &nbsp;

El empresario Julio Martínez (d) comparece ante la Comisión de Investigación del ‘caso Koldo’, en el Senado, a 9 de abril de 2026, en Madrid (España).   

Carlos Luján / Europa Press

Madrid, 24 jun (EFE).- El juez español que instruye el conocido como caso Plus Ultra sobre la red de corrupción corrupción, en el que fue imputado el expresidente del Gobierno socialista José Luis Rodríguez Zapatero, llamó a declarar al empresario Julio Mártinez, amigo personal del político, al considerarlo "lugarteniente principal y figura visible" de la trama.

Julio Martínez Martínez, que tendrá que declarar ante el juez en la Audiencia Nacional española el 21 de julio, está considerado por el magistrado como el "receptor y ejecutor de instrucciones directas" del expresidente del Gobierno, y "responsable de un entramado societario destinado a canalizar los fondos".

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Zapatero, el primer exjefe del Ejecutivo español investigado por la justicia, ya declaró la pasada semana en esa causa por sospechas de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental.

A esas acusaciones se suman otras de delito fiscal y contrabando por las casi 80 joyas que guardaba en una caja fuerte de su oficina, valoradas en 1,3 millones de euros, un asunto que ha levantado gran polvareda política y mediática y sobre el que el expresidente guarda silencio de momento sobre su origen y estado tributario.

Respecto a Martínez, la consultora Análisis Relevante, que él administra, aparece en la causa como una de las empresas clave del caso. El juez la califica de "instrumental" dentro de una estructura financiera para canalizar fondos de otras empresas hacia Zapatero y su entorno. El expresidente recibió de ella 490.780 euros entre 2020 y 2025; y la empresa de sus hijas, What The Fav, 239.755 euros.

Justo una semana después de que el también exlíder socialista declarase como investigado en la Audiencia Nacional, el juez José Luis Calama emplaza a Julio Martínez a comparecer.

Su testimonio puede ser determinante en una investigación que ya se dirigió también contra las hijas del expresidente del Gobierno y su secretaria, y en la que el juez sitúa a Zapatero en el "vértice" de una presunta red de tráfico de influencias en favor de la aerolínea Plus Ultra a cambio de supuestas comisiones. Unos hechos que el exlíder socialista niega de plano.

Julio Martínez tendrá que explicar los trabajos que realizaba su empresa y la naturaleza de los pagos que efectuó a Zapatero y a sus hijas.

Según la tesis del juez, la actividad de esta empresa no respondería "a una lógica empresarial autónoma, sino a un patrón de recepción y redistribución de recursos que coincide temporalmente con gestiones dirigidas a influir en la concesión de ayudas públicas", como el préstamo público de 53 millones de euros otorgado a Plus Ultra en 2021.

"La intervención de Análisis Relevante revela una operativa financiera diseñada para simular servicios de asesoramiento, generar contratos y facturas que otorgaran apariencia de legalidad a los pagos, y canalizar fondos procedentes de sociedades con intereses en la obtención de ayudas públicas hacia miembros de la red", señalaba el juez en el auto de imputación a Zapatero.

Martínez Martínez, a quienes directivos de Plus Ultra se referían como el "lacayo" de Zapatero, controlaba -según la investigación- un entramado de 39 mercantiles entre 2020 y 2024, veinte de ellas ahora inactivas; y un informe policial identificó una mercantil presidida por él y radicada en Islas Vírgenes Británicas.

FUENTE: Con información de EFE

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