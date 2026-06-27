Agencia de las hijas de Rodríguez Zapatero, último y privilegiado eslabón del caso Plus Ultra

MADRID. - Desde que la justicia de España imputó a las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero el 18 de junio pasado, como implicadas en el entramado de la red de blanque o de dinero por el cual el expresidente de gobierno también está investigado, solo una fuerte vigilancia privada da cuenta del ocultamiento de los tres en sus respectivas casas.

El exdirigente del PSOE “ya no sale ni a correr” y las oficinas de WhatheFav S.L., empresa de marketing digital de Alba y Laura Rodríguez Espinosa, señalada por el juez como parte de la red, continúa clausurada, según reportes de vecinos. “Nadie sabe nada”, dicen.

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Lo que parece indubitable es que la investigación abierta a las dos mujeres, de 33 años y de 31 años edad, diestras en el mundo audiovisual, complica aún más la situación del expresidente de gobierno y también la de los venezolanos vinculados al chavismo relacionados con el rescate irregular de la aerolínea Plus Ultra.

En un nuevo episodio de este singular caso, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que lo investiga, determinó que Whathefav S.L. (What The Fav) administradas por Alba y a Laura Rodríguez Espinosa, facilitó las operaciones de supuesto blanqueo para el rescate de la aerolínea en 2021, y canalizó el cobro de comisiones cifradas en 561,440 euros por el trabajo realizado.

Por ello, Calama citó para una fecha aún indeterminada a las hermanas para que declaren en el expediente en el que su padre, Rodríguez Zapatero, fue imputado primero, el 19 de mayo.

Los cargos para el político socialista español fueron tráfico de influencias y falsedad documental como presunto “líder” de una organización criminal para el blanqueo de 61 millones de dólares (53 millones de euros) destinados al rescate de Plus Ultra.

El hecho que fue considerado “apenas la punta del iceberg” de algo más grande, comentó entonces Juan José Núñez, presidente del Partido Popular (PP) español en los Estados Unidos.

Se asegura que el caso judicial apunta a un imparable “efecto dominó”.

Hijas del expresidente, un eslabón

“La investigación atribuye a dicha sociedad un papel instrumental en la canalización, ocultación o facilitación de operaciones relevantes para los hechos objeto del procedimiento", argumentó el comunicado del juez sobre la agencia de publicidad y marketing digital creada en 2019 por las Rodríguez Espinosa.

Las actuaciones de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional sobre el caso de Plus Ultra habrían apuntado hacia la agencia de publicidad de las hijas de Rodríguez Zapatero como el último y privilegiado eslabón del complejo entramado financiero para el blanqueo de dinero.

La agencia, creada en 2019 y cuyo objetivo comercial es diseñar estrategias de marca para empresas en el mundo digital, es una oficina modesta ubicada en el distrito de Tetuán con un mínimo personal, y fue requisada.

Según los informes policiales llevados al tribunal, Whathefav S.L. habría recibido cerca de un millón de euros desde distintas empresas investigadas, aunque el servicio que prestaba se centraba en la maquetación y diseño de informes, se informó.

Una de aquellas fue Inteligencia Prospectiva, tal vez la principal sociedad de la trama, que aparece como propiedad de los empresarios venezolanos Guillermo Alfredo (62% del capital) y Domingo Arnaldo Amaro Chacón (38%) hermanos supuestamente vinculados con la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).

Esta compañía, indica la investigación, habría servido para canalizar fondos procedentes del extranjero, especialmente de Venezuela, por más de 1,2 millones de euros en cinco años y redistribuirlos posteriormente a tres sociedades vinculadas al entorno de Rodríguez Zapatero. Allí estaba Whathefav S.L.

Empresa privilegiada de la red

Según el juez, la empresa de las hijas del expresidente de gobierno actuó como una sociedad "finalista" destinada a recibir y redistribuir fondos dentro del entramado financiero. Y fue la que más dinero recibió: 561,440 euros, según reportes de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), citados por medios españoles.

Las otras fueron Análisis Relevante, propiedad de Julio Martínez Martínez y operador del expresidente de gobierno, que recibió 380.},208 euros de Inteligencia Prospectiva; y a Gate Center, un think tank cuyo consejo asesor preside Rodríguez Zapatero, a la que transfirieron 266,200 euros.

Un dato que llamó la atención del juez y también de especialistas en mercado digital es que la agencia de las hijas de Rodríguez Zapatero había facturado aquella cantidad de dinero solamente en 2024.

Solamente por un segundo de un video que no llegaba al minuto de duración habría facturado 10,000 euros, un monto “absolutamente escandaloso”, según declaró un empresario experto en el ambiente digital a un medio español. "Es muy distinto un vídeo de boda que un anuncio en la Súper Bowl", dijo.

Afirmó que su productora realizó un documental que apenas le dio ingresos por 100.000 euros.

Entre sus clientes, la policía halló firmas vinculadas al sector del gaming en Venezuela, se informó.

Cerco judicial a empresa de venezolanos

Los elementos que forman parte de la investigación a las hermanas Alba y Laura Rodríguez Espinosa refuerzan el cerco judicial a la empresa Inteligencia Prospectiva, de propietarios venezolanos y principal sospechosa de las operaciones de la red de blanqueo en el caso Plus Ultra, por el cual fue imputado a Rodríguez Zapatero como “líder” principal.

Se cree que sus dueños Guillermo y Domingo Amaro Chacón, residenciados en Madrid, serán llamados pronto a declarar para que expliquen sus millonarios movimientos financieros con una actividad formal prácticamente inexistente, se aseguró.

Inteligencia Prospectiva, creada en enero de 2020 como proveedora de servicios de gestión administrativa, habría hecho transferencias por más de 2.6 millones de euros entre ese año y 2025, indica el informe de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) que se incorporó a la investigación.

Mientras, en el primer año las operaciones habrían sido nulas, se especificó.

Quiere decir que la empresa registró altísimos movimientos bancarios en un escenario de cifras "absolutamente incongruentes" a la luz de la actividad que se declaró, indicó el juez Calama.

Y es que los agentes de la UDEF al llegar a la sede de Inteligencia Prospectiva, ubicada en el Paseo de la Habana de Madrid, comprobó que no había una estructura formal, sino un inmueble residencial “en obras” y sin empleados, según la información.

Este panorama reforzó la sospecha del personal judicial de que la sociedad operaba solamente como vehículo financiero para el lavado de dinero y por tanto no tenía actividad económica formal.

Esta línea de investigación habría sido confirmada por reportes de la Agencia Tributaria al juez Calama, en los cuales se destaca que el único ingreso declarado por la compañía, 26,690.33 euros, se realizó en 2024 y procedía de la empresa D-Una Holdings LLC, en el estado de Delaware, un paraíso fiscal conocido por su opacidad. No hallaron pruebas de que facturó montos por encima de 35,000 euros en ningún año fiscal.

Sin embargo, comprobaron que la cantidad de gastos fue extrema: alrededor de 1.3 millones de euros desde su creación hasta 2025.

El consuelo de Rodríguez Zapatero

El expresidente de gobierno español no ha declarado hasta la fecha acerca de la investigación contra sus dos hijas que, a todas luces, compromete aún más su situación.

Esto, además del caso adicional de las costosas joyas sin claro origen que le fueron incautadas y por el cual también fue imputada la secretaria de su oficina del PSOE en Ferraz.

Mientras en parte de la sociedad española surgen duras críticas por “haber involucrado a sus hijas”, Rodríguez Zapatero habría asegurado que las va a proteger “hasta dejarse la piel”, según reveló un diario español al dar a conocer “la primera conversación” entre el expresidente y las imputadas Alba y Laura.

"Tranquilas, no va a pasar nada. Aquí estoy, yo voy a dar todas las explicaciones”, afirmó. “Antes voy a asumir y pagaré todas las responsabilidades para dejaros a vosotras al margen", añadió, según el reporte.

FUENTE: Con información de okdiario.com, abc.es,