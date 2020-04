Guaidó anuncia inicio de registro para bono de salud

El presidente encargado de Venezuela agregó que es necesario apoyar a los trabajadores sanitarios, reseñó El Nacional.

Esta ayuda económica, según lo anunció Guaidó el 16 de abril pasado, corresponde a unos 100 dólares mensuales por tres meses. Guaidó dijo que el apoyo económico será otorgado a los beneficiarios de “manera directa, sin pasar por la dictadura" y que se accederá a través de un monedero virtual que será desarrollado conjuntamente con la Organización de Estados Americanos (OEA).

"Hoy anunciamos que durante tres meses de la pandemia daremos un pequeño pero significativo apoyo, sin pasar por la dictadura, a nuestros médicos, enfermeras y trabajadores de los hospitales, para que puedan proteger a los venezolanos y salvar vidas", expresó.

Guaidó ratificó su compromiso y promesa de no quedarse de “brazos cruzados” frente a la tragedia que se vive en Venezuela con la emergencia humanitaria compleja que se agrava con la pandemia del coronavirus COVID-19.

Dijo que para evitar que se agrave más la crisis humanitaria en el país es necesario la conformación de un Gobierno de Emergencia Nacional en el que la comunidad internacional confíe y así pueda dar la ayuda que tanto se necesita.

“Sabemos que la profundidad de nuestra crisis es demasiado grande y que las medidas que realmente nos pueden ayudar a evitar una catástrofe humanitaria sólo se pueden tomar con la ayuda y el financiamiento internacional que un Gobierno de Emergencia Nacional puede conseguir. Un gobierno, no un narco Estado dirigido por un capo. Urge atender a nuestra gente y no que desde la soberbia se aferren al poder mientras nuestra gente no tiene gasolina”, dijo Guaidó.