martes 12  de  mayo 2026
Narcotráfico

México detiene al líder de una célula del Cártel del Noroeste en un operativo en Nuevo León

La célula del Cártel de Noroeste está relacionada con operaciones de recursos ilícitos y contrabando de combustible, dijo el secretario de Seguridad de México

José Antonio N, un hombre de 39 años identificado como el líder de una célula afín al Cártel del Noroeste, fue detenido en una operación en el estado de Nuevo León, México

José Antonio N, un hombre de 39 años identificado como el líder de una "célula afín" al Cártel del Noroeste, fue detenido en una operación en el estado de Nuevo León, México

Secretaría de Seguridad de México
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CIUDAD DE MÉXICO.- El Gobierno de México anunció este lunes la detención de José Antonio N, un hombre de 39 años identificado como el líder de una "célula afín" al Cártel del Noroeste, en una operación en el estado de Nuevo León. El balance presentado habla de la incautación de armas de fuego, drogas, y hasta siete tigres.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que"también fue detenida una mujer" y el operativo se realizó después de tomar el control de un buque en el estado de Tamaulipas. Dijo que esta célula está relacionada "con operaciones con recursos de procedencia ilícita y contrabando de combustible".

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"Se aseguraron diez armas de fuego, dosis de droga, once vehículos, seis motocicletas, equipos de cómputo, dinero en efectivo y fueron resguardados siete tigres", detalló el secretario de Seguridad en redes sociales.

El caso del buque referido por el ministro de Seguridad del Gobierno de Claudia Sheinbaum corresponde a una operación de marzo de 2025 en la ciudad de Altamira, donde fue retenida una embarcación que transportaba 10 millones de litros de diésel, decenas de contenedores, vehículos pesados y armamento, como parte de una red de tráfico ilegal de combustible, que salpicó a miembros de la Marina y otros funcionarios.

Red ilegal

Según informó la prensa mexicana, los cuatro inmuebles que fueron objetivo de los registros están vinculados a Roberto Blanco Cantú, alias "El señor de los buques", responsable principal de la empresa Mefra Fletes, que comercia con hidrocarburos de procedencia ilícita entre Estados Unidos y México.

Esta red ilegal de tráfico de combustible habría realizado más de 15.000 operaciones y generado pérdidas superiores a los 6.000 millones de euros por cada un de ellas.

FUENTE: Con información de Europa Press

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