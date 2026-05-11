lunes 11  de  mayo 2026
SANCIONES

Cubana de Aviación cancela ruta La Habana-Madrid por retiro del operador

El vuelo, Cubana de Aviación lo operaba porque Plus Ultra le alquilaba los aviones y la tripulación. Empresa investigada por blanqueo de capitales

Línea aérea estatal de Cuba, Cubana de Aviación suspendió su único vuelo con España. (ARchivo)

Línea aérea estatal de Cuba, Cubana de Aviación suspendió su único vuelo con España. (ARchivo)

Captura de pantalla video Diario de Cuba/Archivo.
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LA HABANA. La compañía estatal Cubana de Aviación anunció que desde este martes, 12 de mayo, quedan cancelados sus vuelos entre Cuba y España tras el retiro del operador, que lo dejó por los “riesgos derivados” de las últimas sanciones de Estados Unidos a la isla.

Este lunes, 11 de mayo, trascendió un comunicado de Cubana de Aviación enviado a turoperadores, agencias de ventas y clientes, que explica que el operador español Plus Ultra, contratado para cubrir su único vuelo semanal en la ruta Madrid-Santiago de Cuba-La Habana-Santiago de Cuba-Madrid, le informó de la paralización del servicio a partir del martes 12 de mayo.

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Cubana de Aviación refirió que el operador le informó que su decisión “responde a riesgos derivados de la Orden Ejecutiva emitida el 1 de mayo de 2026 por la Presidencia de los Estados Unidos, lo que constituye un hecho de fuerza mayor ajeno al control de la compañía”.

Según ese decreto firmado por el presidente de EEUU, Donald Trump, Washington bloqueará los activos de quienes operen o hayan operado en los sectores clave de la isla como energía, minería, defensa o seguridad de Cuba o hayan brindado apoyo material, financiero o tecnológico al gobierno de Cuba o a otros individuos “sancionados”.

Las sanciones no se limitan a castigar a miembros del régimen cubano, sino también a ejecutivos, líderes, funcionarios o individuos de cualquier nivel y suspende la entrada a EEUU de cualquier persona relacionada con estos criterios.

Además, incluye medidas secundarias que amenazan con excluir de los mercados estadounidenses a bancos y empresas extranjeras que operen con entidades cubanas sancionadas.

Desde enero pasado, EEUU presiona al régimen de la isla caribeña para que introduzca reformas económicas y políticas. Como parte de esa escalada, ha impuesto un bloqueo petrolero que ha agudizado notablemente la crisis estructural que ya sufría el país.

Al mes siguiente, en febrero, las aerolíneas rusas Rossiya y Nordwind suspendieron temporalmente sus vuelos a Cuba “debido a las dificultades de abastecimiento” de combustible y en abril, la española Iberia anunció una pausa de sus vuelos directos entre Madrid y La Habana desde junio hasta noviembre de 2026, por la baja demanda y la inestabilidad del país.

Cubana de Aviación había contratado a Plus Ultra para comercializar la ruta bajo su nombre y, a su vez, la aerolínea española realizaba los vuelos con su tripulación y aviones Airbus A330-200.

De acuerdo con el comunicado referido, el importe de los boletos de los vuelos vendidos “será reintegrado conforme a las disposiciones vigentes”.

Plus Ultra en el ojo del huracán

La Audiencia Nacional de España asumió las investigaciones del caso Plus Ultra, por el auxilio de 53 millones de euros que se le prestó a esta línea aérea, dado que el rescate fue desviado presuntamente a una red de blanqueo de capitales vinculada con Venezuela.

El juez José Luis Calama investiga el presunto uso irregular de fondos públicos y conexiones con blanqueo de capitales y oro procedentes de Venezuela. Por estas supuestas irregularidades están detenidos el presidente de la empresa, Julio Martínez, y el CEO, Roberto Rosel. Las averiguaciones se llevan bajo secreto sumarial.

FUENTE: Con información de Efe y 14ymedio

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