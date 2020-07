Guaidó anuncia integración de Venezuela a la Comunidad Andina

“Como Gobierno legitimo de Venezuela, retomamos las banderas de la integración regional, retomamos el proceso de integración a la Comunidad Andina de Naciones y lo asumimos con responsabilidad histórica; como reto histórico en medio de una pandemia, como reto histórico enfrentando a una dictadura”, dijo Guaidó.

Refirió que la salida de Venezuela de la CAN nunca debió suceder, y que la misma ocurrió en el año 2006, a petición del Ejecutivo encabezado por el entonces presidente, Hugo Chávez, “por solidaridades ideológicas e intereses de monopolizar la integración de una región, que debe ser sincera como lo es en este momento en pro de la democracia y por supuesto de nuestras libertades económicas”.

Dijo que el Capítulo XVII, Artículo 133 del Acuerdo de Integración Subregional Andino (Acuerdo de Cartagena) establece que “no existen parámetros fijos para la adhesión de nuevos miembros a la CAN, si no que este proceso queda a discreción de la Comisión de la Comunidad Andina”.

“El hecho de que haya consenso en el reingreso de Venezuela a partir de la propuesta del Presidente Iván Duque, es algo favorable para la democracia, para el pueblo de Venezuela, para la integración de los países de la Comunidad Andina”, agregó.

Asimismo, destacó Guaidó que “es evidente que mientras no cese totalmente la usurpación, Venezuela no podría asumir totalmente las obligaciones previstas en el Acuerdo de Cartagena, sobre todo en el tema económico, comercial e institucional; no obstante, podríamos acordar la Incorporación progresiva de Venezuela como miembro pleno de la CAN”.

El presidente en cargado de Venezuela aprovechó la ocasión para agradecer una vez más a sus homólogos el respaldo al Gobierno interino, al Parlamento nacional y a los venezolanos en la lucha que libran en contra de la “tiranía de Nicolás Maduro”.

Compromiso

Durante su intervención en el acto, Guaidó dijo que la necesidad de integración regional pasa por la democracia y por la libertad de nuestros países, y además pasa por un comercio sano, respetuoso de las leyes y dirigido a empoderar al ciudadano.

“Como bien se sabe, el proceso iniciado con el Acuerdo de Cartagena tuvo por objeto la creación de una estructura dirigida a alcanzar un desarrollo integral, equilibrado y autónomo de sus países miembros mediante la integración. Integración que debe ser en pro de sus ciudadanos”, sostuvo.

Destacó que desde el Gobierno encargado y la Asamblea Nacional, estarían en disposición de revertir a lo inmediato la decisión del régimen, bajo la presidencia de Hugo Chávez, de salir de la CAN; conformar una Comisión Técnica de Alto Nivel para la nueva entrada de Venezuela a la CAN, donde participen también miembros del Plan País, para hacer de esta una “Política de Estado”; y desde el ámbito político y social, avanzar en actos efectivos de Gobierno en materia de apoyo a la diáspora venezolana, a partir de la adhesión de Venezuela a la CAN.

“Desde acá, desde la Plataforma que ofrece la CAN sin duda podemos juntos impulsar una reunión extraordinaria, para definir nuevas políticas de integración que coordine las acciones de los organismos que forman parte del Sistema Andino de Integración para: en primer lugar revertir el acto por el cual Hugo Chávez excluyó a Venezuela de la CAN; en segundo lugar, aprovechando el apoyo de Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia, promover, una alianza andina por la defensa de la democracia, el bienestar y el progreso”, indicó.

Recordó que “en Venezuela no hay una pugna por el poder”, sino una lucha por poder vivir con dignidad, para recuperar la democracia.

Propuesta

Tomando en cuenta las normas y decisiones de la CAN que ofrecen protecciones a los ciudadanos venezolanos en el exilio gracias al libre tránsito de ciudadanos miembros y a través del Pasaporte Andino, el Presidente (e) de Venezuela propuso “apoyo para definitivamente promover la aceptación en bloque de pasaportes vencidos producto de la vulnerabilidad institucional que tiene hoy Venezuela”.

Asimismo, planteó la necesidad de impulsar políticas socio-laborales con convenios que definen y coordinan políticas con respecto al fomento del empleo, la capacitación y las migraciones laborales; así como la creación de las Zonas de Integración Fronteriza (ZIF), “elemento importante a discutir”.

Cabe destacar que el Decreto 459 de fecha 25 de mayo de 1999, del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores establece como objetivos “facilitar la libre circulación de personas, bienes, capitales y servicios”.

“Hoy ratificamos ese compromiso en nombre de Venezuela para una armonización de las normas nacionales de Inmigración y Extranjería con base en los compromisos de las Conferencias de Quito sobre la migración venezolana y su Plan de Acción”, dijo Guaidó.