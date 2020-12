Guaidó asegura que Maduro busca "aniquilar a la alternativa democrática"

El presidente interino aseguró que este proceso no le va a generar ningún tipo de reconocimiento ni legitimidad al régimen de Maduro. “Nos estamos jugando en Venezuela la existencia de una alternativa democrática”.

Guaidó les habló a los periodistas extranjeros, no residentes en Venezuela, y les explicó los graves problemas que sufren los venezolanos para simplemente realizar acciones cotidianas que en otros países no requieren ningún esfuerzo. Por lo que los invitó a salir en horas de la noche a tomar un transporte público, o intentar buscar un Uber, o buscar atención en cualquier emergencia de un hospital público. "Simplemente no existe. Es imposible en Venezuela. La dictadura no respeta ningún derecho de los venezolanos".

El también presidente de la Asamblea Nacional recordó que estos comicios ya han sido rechazados por la comunidad internacional, por lo que este lunes se espera que se reitere el rechazo una vez consumado el fraude. "A la dictadura no le interesa la legitimidad del 6 de diciembre sino aniquilar a la alternativa democrática, tal y como lo recoge el reciente Informe de la Comisión de Verificación de Hechos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)". Guaidó explicó que este informe que para que una autoridad legítimamente electa pueda ser sustituida, debe ser por otra autoridad, también legítimamente electa; con lo que desestimó que el Parlamento electo en 2015, sea sustituido el 6 de diciembre a través del fraude que pretende consumar la dictadura.

LEA TAMBIÉN: Claves para entender el proceso político que se vive en Venezuela

Aseguró que mantiene su firma posición de lograr una transición hacia la democracia, donde se celebren elecciones justas, abiertas, transparentes y verificables para poner fin a la tragedia sin precedentes de la historia de Venezuela, lo que requiere la elección de un Consejo Nacional Electoral que no ob3edezca las directrices del régimen y que su selección sea apegada a la Constitución, por lo que debe ser nombrado por la Asamblea Nacional legítima.

Guaidó se quedará en Venezuela pese a los riesgos

Al ser consultado sobre dónde estará luego del 5 de enero, el presidente interino Guaidó aseguró que se mantendrá en el país, pese a considerar que él y sus aliados enfrentarían una “peor persecución” política. “Mi situación geográfica a partir del 5 de enero va a ser en Caracas. Asumo los riesgos".