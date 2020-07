Guaidó designa a diputado como comisionado para atención de salud de migrantes

"La dictadura miente y esas mentiras cuestan vidas. Como advertimos, atravesamos la peor etapa de la pandemia y hoy los venezolanos están desasistidos debido a que la dictadura destruyó el sistema de salud y no aprovechó la cuarentena para robustecer la capacidad de atención", escribió Guaidó en su cuenta en la red social.

En ese sentido, consideró necesario "salir en defensa de la verdad".

"Por eso, he designado a @joseolivaresm como Comisionado Presidencial para la Emergencia de Salud y Atención Sanitaria a los Migrantes, quien dará a conocer dos partes semanales con la verdad del Covid-19 en el país", apuntó Guaidó.

Luego de conocer su designación, Olivares manifestó que la asume "con responsabilidad" la tarea.

Olivares recordó que, desde el 2016, el Gobierno encargado no ha dejado de denunciar la crisis de salud que viven los venezolanos, además de proponer soluciones que salven vidas día a día.

“Mi compromiso es seguir siendo voz de nuestros pacientes y personal de salud, dentro y fuera de Venezuela”, agregó.

Guaidó indicó su gobierno intentará conseguir "toda la ayuda posible" para los venezolanos en medio de la pandemia, informó el Centro de Comunicación Nacional, portal web de la presidencia encargada de Venezuela.

"No nos vamos a detener en conseguir toda la ayuda posible: abrimos un canal con la OPS para llevar insumos y equipos médicos que ya han ido ingresando, y el programa Héroes de la Salud, que en los próximos días apoyará a más de 70 mil profesionales con $100 por tres meses", escribió también en Twitter.

Durante el debate realizado este martes en la AN se abordó la crisis y el crecimiento exponencial del Covid-19 en Venezuela. Durante su derecho de palabra, Guaidó explicó que hay un recrudecimiento en toda la nación.

“Estamos entrando a la fase de expansión y además estamos en una situación vulnerable cuando no tenemos ahorros, no hay comida, no hay servicios sanitarios para enfrentar esta crisis”, dijo.