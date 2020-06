Guaidó sobre designación del CNE: "Que nadie caiga en distracciones"

Al respecto, el diplomático de Venezuela rechazó el hecho a través de su cuenta en la red social Twitter. "El mundo sabe que el régimen subasta legitimidad para disfrazar eventos electorales. El mundo sabe que el TSJ es un apéndice tartufo de la dictadura como lo es toda autoridad comicial no elegida por la AN. Sin condiciones no hay elecciones justas. Así lo ve el mundo y así lo condena", escribió.

Horas antes, el presidente Guaidó también se pronunció sobre la designación de los rectores electorales. "Cuando la tiranía se hace ley, la rebelión es un derecho. Obstaculizan la posibilidad de soluciones, arremeten contra una de las condiciones para salir de la crisis. Recuerden: el crimen no paga. Rebelarse a las injusticias es NUESTRO DERECHO. Seguimos trabajando, y punto", escribió el presidente encargado en Twitter.

"Solo el Comité de Postulaciones y la AN designan el CNE. No renunciaremos a nuestro derecho. Si la dictadura quiere seguir cayéndose a mentiras, que se lance por su barranco. Tienen el juego trancado y ya les empezaron a colgar los teléfonos. Que nadie caiga en distracciones", explicó Guaidó en un segundo mensaje.

Juan Guaidó .jpg El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. CRISTIAN HERNANDEZ / AFP

Nuevo CNE

El máximo tribunal del país, en manos del régimen, nombró a Indira Alfonzo y Gladys Gutiérrez, ambas magistradas de la Corte; el excongresista Rafael Simón Jiménez; Tania D’Amelio, actual miembro del Poder Electoral, y José Luis Gutiérrez, como nuevos miembros del CNE, señala un comunicado del organismo que fue difundido en las redes sociales.

Todos los "elegidos" son aliados de la dictadura de Nicolás Maduro. Alfonzo fue designada como presidenta del organismo electoral, mientras que Jiménez quedó como vicepresidente, y el resto como rectores principales.

Los nombramientos se dan una semana después que la Corte declaró que el Congreso había incurrido en una “omisión inconstitucional” en el proceso de selección de las autoridades electorales que se venía adelantando desde hace varios meses.