Guaidó: "El 16 de noviembre no hay razones para quedarnos en casa"

Guaidó insistió que la solución para el cese del régimen de Nicolás Maduro pasa por los ciudadanos. “Pasa porque todos ejerzamos con fuerza nuestro derecho en las calles”.

“El 16 de noviembre no es Juan Guaidó que está llamando a la calle es toda la sociedad que está diciendo ‘ya basta’, que aquí no hay esa normalidad que está intentando vender el régimen imponiendo una navidad que lamentablemente no existe”, aseveró.

Por esta razón, hizo un llamado a toda Venezuela a levantarse contra el régimen.

“Si no vamos a tener navidades que tampoco la tengan ellos, porque aquí hay que recuperar la dignidad que nos hemos ganado durante años... La única solución posible pasa porque el usurpador se vaya de una vez por todas y deje a los venezolanos en paz y tener unas elecciones presidenciales completamente libres”, remarcó.

En este sentido, Guaidó agregó que “tenemos las herramientas, las capacidades, tenemos con que cambiar al país y nos vamos a las calles hasta lograr nuestros objetivos. No estamos solos, estamos juntos en esto y lo vamos a lograr no tengan dudas”.

“Hoy no hay razones para quedarnos en casa, porque no hay ni agua, comida, ni luz en ellas. Hoy nos sobran motivos para exigir nuestros derechos. Todos los sectores dicen ya basta y por eso saldrán este 16 de noviembre".

Guaidó informó que a partir de hoy, los representantes de los gremios en cada estado informarán su agenda a través de redes sociales. “Como ciudadanos debemos tener la herramienta para no duplicar información falsa”, agregó.