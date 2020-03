Guaidó: "Es el invento número 12 de la falsa Fiscalía en nuestra contra"

Esta no es la primera vez que el régimen de Nicolás Maduro acusa a Guaidó. En febrero de este año, el fiscal general de la dictadura Tarek William Saab acusó al líder opositor de usar "políticas de exterminio", por pedirle a la comunidad internacional sanciones para asfixiar a la tiranía.

Juan Guaidó on Twitter La dictadura es señalada y acusada por narcotráfico y terrorismo por un sistema de justicia imparcial.



Nosotros estamos y seguiremos defendiendo nuestra soberanía y Constitución.



Es el invento número 12 de la falsa Fiscalía en nuestra contra. Ninguno nos va a detener. https://t.co/rQHoLZQ6u6 — Juan Guaidó (@jguaido) March 27, 2020

"Las sanciones son violaciones masivas de los Derechos Humanos contra los venezolanos. Es una política de exterminio porque no llegan las medicinas, ni los alimentos, no se puede hacer una vida normal”, denunció Saab en un entrevista para la televisión local Televen, según reseñó el portal Infobae.

Saab, en esa denuncia, además señaló que el hecho de no haber detenido a Guaidó -tras la liberación de Leopoldo López el 30 de mayo de 2019- no significa que no haya sido judicializado o investigado” y apuntó que los tiempos los marca “el curso de la investigación”.

El 23 de marzo del año pasado, la dictadura de Maduro también acusó al presidente encargado de participar en un "complot para asesinarlo".

“Al títere diabólico le acabamos de desmantelar un plan, que dirigía él personalmente, para matarme”, dijo Maduro ante miles de partidarios en Caracas, al cumplirse dos meses de la autoproclamación de Guaidó como presidente interino del país, según informó para entonces la agencia de noticias AFP.

Mientras que en septiembre de 2019, la fiscalía a servicio de Maduro abriría la quinta investigación, en siete meses, en contra de Guaidó. En esa ocasión, era acusado por el régimen de tener vínculos con el narcotráfico colombiano, como se puede observar aún el portal del Ministerio de Comunicación e Información de la dictadura.

En febrero de este año, Maduro dijo que "llegará el día en que los tribunales ordenen el arresto de Guaidó. El día que los tribunales de la República den el mandato de detener al señor Juan Guaidó por todos los delitos que ha cometido, ese día va a la cárcel, ten la seguridad. Ese día no ha llegado, pero llegará".

Mientras que apenas hace 22 días, la dictadura acusó al líder opositor de un "falso positivo", cuando éste fue apuntado en una manifestación en Barquisemeto, occidente de la nación caribeña, por un pistolero.