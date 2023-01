Guaidó: "Maduro vive con miedo"

El dirigente político señaló que "tienen años tratando de lavarle la cara", tal y como lo hicieron ayer los presidentes de Brasil y Argentina, Luiz Ignacio "Lula" Da Silva y Alberto Fernández, respectivamente, y resaltó que "aún así no se atreve a ir a Argentina".

Guaidó añadió que Maduro se excusó tras las protestas que protagonizaron los opositores argentinos, "un movimiento legítimo de la oposición, de los argentinos de bien para evitar que un dictador vaya a Argentina, cosa que agradecemos todos los venezolanos”.

Hipocresía

Asimismo, el líder opositor afirmó que el presidente Lula es un "hipócrita" cuando habla sobre democracia y autodeterminación de los pueblos pero obvia la necesidad de que en Venezuela se lleven a cabo elecciones libres y transparentes.

Guaidó condenó que Lula "hable de autodeterminación y obvia olímpicamente necesidad de una la elección presidencial en Venezuela. ¿Qué está escondiendo, ocultando Maduro?", se preguntó durante la entrevista concedida a Radio Mitre.

Y agregó "es hipócrita hablar de democracia cuando no se habla de los presos políticos, cuando no se habla de derechos fundamentales, de la elección libre presidencial por la cual luchamos en Venezuela. Es lamentable que sea circunstancial el apoyo a la democracia; y no simplemente por el hecho de ser democracia”.

lula-fernandez-buenosaires-afp.jpg El presidente argentino Alberto Fernández (R) posa para una fotografía con el presidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva (L) antes de la apertura de la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) en Buenos Aires, el 24 de enero de 2023. AFP

Guaidó mencionó las implicaciones que tuvo en Venezuela el caso de corrupción en la constructora Odebrecht durante la presidencia de Lula en Brasil. Destacó que siendo diputado de la Asamblea Nacional lideró una investigación en la Comisión de Contraloría que determinó que se hicieron contrataciones por el orden de los 30 mil millones de dólares, pero el 92 % de las obras no se concluyeron. Apuntó que por estos hechos no hay ni un solo detenido en Venezuela.

“Yo hice una investigación en la Comisión de Contraloría del Parlamento nacional que señala directamente a Maduro, que cuando era canciller, firmó un convenio binacional con Brasil para, además, saltarse todos los procesos de licitación; ¡oh, sorpresa! El presidente era Lula da Silva, que también estuvo investigado en Brasil”.

Asimismo, Guaidó recordó los estrechos vínculos entre Lula y los régimenes de Hugo Chávez, primero, y Maduro, después.

"Lula colaboró directamente con Maduro y con Chávez en su momento para estas contrataciones, lo cual hoy tiene pasando hambre a los venezolanos. Es evidente el financiamiento que hicieron desde Venezuela en su momento, como por ejemplo el caso del famoso maletín de Antonini Wilson en Argentina; desde Venezuela se ha financiado el Foro de São Paulo”, afirmó.

Guaidó también manifestó que es "desconcertante" el apoyo que expresó el presidente argentino Alberto Fernández a Maduro.

"Para nosotros es desconcertante que Alberto Fernández no defienda la democracia. Alberto Fernández ha tenido una actitud negacionista ante la crisis de la violación de derechos humanos en Venezuela, ante la necesidad de una elección presidencial libre y justa. Es lamentable que la aproximación a un dictador sea por razones ideológicas o económicas”, fustigó Guaidó.

El político puso como ejemplo la vinculación de varios gobiernos a Rusia, lo que catalogó como "un gran error para el planeta entero".

"Fue un gran error aproximarse a Putin; no es diferente con el caso de Maduro. El gran debate es autocracia versus democracia", aseveró.

FUENTE: Con información de Radio Mitre