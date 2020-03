Guaidó: Maduro y Cabello son "cobardes"

“Hemos visto la arremetida del régimen por miedo, por miedo a un Gobierno de Emergencia Nacional que salve a nuestra familia que atienda a nuestra gente. Creen que con pintas o atacando a nuestros familiares, a niñas, amenazándolas con violación, van a detener algo que es indetenible, que es la fuerza de un pueblo para atender su emergencia, para detener la pandemia y para ser definitivamente libres”, acotó.

nicolas maduro miraflores caracas 03162020 afp.jpg Fotografía del 16 de marzo de 2020 del dictador venezolano Nicolás Maduro durante una comparecencia desde el Palacio de Miraflores, en Caracas. JHONN ZERPA / VENEZUELAN PRESIDENCY / AFP

El presidente Guaidó agregó “estamos aquí como siempre, en nuestra casa, dando la cara protegiéndonos de la pandemia, de la emergencia, pero para avanzar. No vamos a elegir entre morir de un virus o de hambre, vamos a vivir con dignidad y con fuerza”.

“Hay cosas que ataca más que un virus o una pandemia, que es el fascismo. Ha matado a millones en el mundo, que se disfraza de totalitarismo, de dictadura, como lo hace en Nicaragua o en Cuba”.

Por último, Guaidó afirmó que es el momento para unirse y seguir avanzando por la libertad de Venezuela.

“A todos los dirigentes que fueron amenazados sepan que ese es el reflejo del miedo de una dictadura que no asume su responsabilidad, que no asume que traficaron, que generaron terrorismo en el mundo, así que eso no nos va a detener”, concluyó.

Este domingo, grupos armados a servicios de la dictadura de Nicolás Maduro secuestraron a Rómulo García y Víctor Silio, dos de los miembros del equipo de seguridad de Guaidó.

El rapto ocurrió en la urbanización La Tahona, al este de Caracas, donde reside Rafael Rico, miembro del equipo de despacho del presidente encargado Juan Guaidó.

El Centro Nacional de Comunicación denunció que los mercenarios del régimen intentaban "sembrar falsas pruebas sin presencia de nadie" en el hogar de Rico, que -al igual que su familia- no se encontraban en el lugar.

Posteriormente, en la madrugada de este lunes, efectivos de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) se llevaron a Andrea Bianchi, pareja de Rico. En un video, publicado por el Centro de Comunicación Nacional en Twitter se puede observar a la mujer que es abordada por la fuerza y obligada a subir a un vehículo por hombres vestidos de negro.

También se conoció que efectivos de las FAES irrumpieron en la casa de la familia de Bianchi. De acuerdo a la diputada de la Asamblea Nacional (AN) Adriana Pichardo, los funcionarios golpearon a quienes se encontraban en la vivienda.