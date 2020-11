Guaidó pide participar en a la Consulta Ciudadana

Guaidó recordó que entre las garantías para un proceso electoral confiable debe existir: el nombramiento el CNE por parte de la Asamblea Nacional, el derecho a elegir y ser elegido, devolución de los partidos políticos, cronograma electoral y observación internacional.

“Lo hemos dicho y no nos vamos a cansar de repetirlo; eso del 6 de diciembre no es una elección, sino un paredón. No nos vamos a prestar para farsas; al régimen le va a ir mucho peor de lo que le fue con la farsa del 20 de mayo de 2018”.

El presidente encargado pidió replicar el mensaje y la invitación de manera personal, pues es la manera más efectiva de sumar voluntades y vencer la censura de la dictadura.

Guaidó recordó que la Consulta Popular es un mecanismo para ejercer presión y así hacer frente al régimen de Maduro.