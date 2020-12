Guaidó promueve la Consulta Popular en las calles

En horas de la mañana estuvo y recorrió el barrio La Lucha, Boleíta Norte, en la ciudad de Caracas, allí entregó volantes con información acerca de los requisitos y pasos para la participación en la Consulta Popular; y le pidió a los ciudadanos multiplicar el mensaje.

En el recorrido de más de dos horas aproximadamente, pidió a los hombres y mujeres que se iban sumando, mantenerse firmes en la lucha para lograr el cambio en Venezuela.

“Hasta que no lo logremos, no vamos a descansar, no vamos a dejar de insistir, y mucho menos vamos a dejar de luchar. Este país vale la pena, este país lo vale todo”.

Para finalizar la jornada del día, Guaidó asistió a una asamblea de ciudadanos en El Hatillo, desde allí señaló que la Consulta Popular facilita la expresión de por ejemplo los adultos mayores que quieren aportar su granito de arena; pero también le da organización a la lucha en todos los sentidos.

Finalmente ratificó que lo encontrarán siempre en la calle con la gente, a diferencia de la dictadura.

“Si se lo encuentran en la calle no lo saluden; pero al entorno le recuerdo que tiene una recompensa de diez millones de dólares (en referencia a Diosdado Cabello)”.