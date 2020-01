Guaidó sostuvo encuentro con la diáspora venezolana en Ottawa

“Voy a regresar”, dijo mientras señalaba que no volverá con “revanchismos”, sino con más fuerzas para continuar en la lucha que pronto dará la libertad a Venezuela, junto al “apoyo fundamental del mundo” y la unión de todos los sectores del país, informó el Centro de Comunicación Nacional.

Guaidó aseguró en su visita que la gira la realizaba en nombre de los venezolanos que siguen en pie de lucha y “se resisten a morir”.

Recordó que en Venezuela no hay una lucha de dos hombres por el Poder; sino de un pueblo contra una dictadura.

“No es una lucha de un hombre; es la lucha por una causa que es de todos. Llegó el momento de Venezuela”, sentenció.

Asumir el rol

El mandatario pidió ayuda a la migración venezolana para informar y visibilizar la crisis que se vive en Venezuela.

“No podemos normalizar no tener gasolina, no tener agua o que un profesor gane 4 dólares al mes, por ejemplo. Vine a pedirles ayuda porque solos no podemos; ayúdennos a informar en la dirección correcta, a visibilizar la crisis”.

Recordó, como lo ha hecho en cada encuentro con sus compatriotas regados en el mundo, que todos tienen un rol en el proceso que lleve a la libertad de Venezuela, por lo que los llamó a asumirlo, estén donde estén.

Descartó una vez más que para farsas no se prestarán, y que ya lo demostraron el 20 de mayo de 2018.

Finalmente, Guaidó pidió a los venezolanos en Canada darle un aplauso de reconocimiento a los “dignos diputados de la Asamblea Nacional” que no se doblegan ante el régimen.