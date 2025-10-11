sábado 11  de  octubre 2025
SEGURIDAD

Nuevo presidente de Perú supervisa operativos antiextorsión en cárceles

El operativo en el Perú contó con la participación de 200 agentes y se realizó en simultáneo en cuatro cárceles del país. Buscan combatir el crimen organizado

El presidente interino de Perú, José Jerí.&nbsp;

El presidente interino de Perú, José Jerí. 

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LIMA. - El presidente de Perú, José Jerí, supervisó este sábado 11 de octubre un operativo de requisas en cárceles del país para combatir las extorsiones y el sicariato del crimen organizado, informó el Instituto Nacional Penitenciario (Inpe).

Jerí, junto a altos mandos de la policía y miembros de Inpe, inspeccionaron las celdas donde encontraron escondidos celulares utilizados para coordinar extorsiones y sicariato.

Lee además
El nuevo presidente interino de Perú, José Jeri Oré, saludando tras su juramentación en el Congreso Nacional en Lima, después de que los legisladores destituyeran a la expresidenta Dina Boluarte.
GOBIERNO

José Jerí asume como nuevo presidente de Perú tras destitución de Dina Boluarte
Dina Boluarte, presidenta de Perú.
Investigación

Fiscalía pide a la justicia prohibir la salida del país a la destituida presidenta de Perú

Cientos de reos fueron sacados de sus celdas a un patio en el penal de máxima seguridad Ancón I, donde llegó el presidente con una camisa blanca.

El jefe del Instituto Penitenciario, Iván Paredes, señaló que por disposición presidencial se hizo "una requisa extraordinaria para poder combatir la delincuencia, sobre todo el sicariato del crimen organizado".

"El presidente Jerí ha sido claro; hay que combatir la delincuencia y lo primero que ha hecho en el primer día de su gestión es venir acá a supervisar una requisa", sostuvo Paredes.

El operativo contó con la participación de 200 agentes y se realizó en simultáneo en cuatro cárceles del país, entre ellas, el penal El Milagro de Trujillo, a unos 500 km al norte de Lima, y Challapalca en Tacna, ubicado a 4.600 metros de altitud.

De acuerdo con el Inpe, el país tiene 68 cárceles con una sobrepoblación de 102.000 reos.

En su discurso de asunción, el presidente Jerí remarcó que la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado representa uno de los principales desafíos del país, y llamó a tomar acciones inmediatas.

"El principal enemigo está afuera, en las calles, las bandas criminales, las organizaciones criminales; ellos son el día de hoy nuestros enemigos, y como enemigos debemos declararles la guerra", puntualizó.

Inseguridad en Perú

La inseguridad ciudadana provocó el viernes la destitución en el Congreso de la expresidenta Dina Boluarte. Desde 2024, Perú sufre un incremento de la violencia urbana con una ola de extorsiones que ha puesto a la inseguridad como la principal preocupación de la población, según los sondeos.

Las denuncias de extorsión pasaron de 2.396 en 2023 a 15.336 en 2024, un aumento del 540%. Lima encabezó el registro, según cifras oficiales.

Sólo entre enero y agosto la policía había recibido 18.385 denuncias en todo el país.

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

De crisis en crisis: ¿Qué le espera a Perú bajo su séptimo gobierno en casi una década?

Expresidenta peruana descarta buscar asilo tras su destitución

Prisión preventiva al presunto autor intelectual del crimen contra tres mujeres en Argentina

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Comisión de Miami-Dade en pleno 
DE CRISIS EN CRISIS

Miami-Dade prepara expropiación de activo crucial para el puerto de Miami

El presidente Donald Trump señala mientras aborda el Air Force One en RAF Lossiemouth, en el noreste de Escocia, el 29 de julio de 2025, al final de su viaje a Escocia. video
DECLARACIONES

Trump dice que María Corina Machado aceptó el Nobel de la Paz en su "honor"

El autócrata de Venezuela, Nicolás Maduro, junto a su esposa, Cilia Flores y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López. 
NARCOTRÁFICO

Neutralización militar de EEUU, escenario más probable contra Cartel de los Soles de Venezuela

Agentes policias detienen a revoltosos de la extrema izquierda que intentan llevar el caos y la inseguridad a las ciudades gobernadas por la ultraizquierda para desestabilizar al gobierno del presidente Donald J. Trump.
ANáLISIS/ POLíTICA EN EEUU

Demócratas apuestan por el caos en ciudades y la parálisis del presupuesto federal

Varios migrantes centroamericanos atentidos por el Instituto Guatemalteco de Migración
ACUERDOS

Guatemala recibe primer vuelo de migrantes de Estados Unidos con nacionalidad de otro país

Te puede interesar

Abelardo De la Espriella
RUMBO A LAS ELECCIONES

El plan de choque de un 'outsider' para la presidencia de Colombia

Por DANIEL CASTROPÉ
El autócrata de Venezuela, Nicolás Maduro, junto a su esposa, Cilia Flores y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López. 
NARCOTRÁFICO

Neutralización militar de EEUU, escenario más probable contra Cartel de los Soles de Venezuela

El enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, habla a la multitud de israelíes mientras el empresario estadounidense Jared Kushner y su esposa Ivanka Trump, enviados por el presidente Donald Trump, observan durante una reunión en la Plaza de los Rehenes en Tel Aviv el 11 de octubre de 2025.
Fin del conflicto

Hamás anuncia que la liberación de rehenes comenzará el lunes en la mañana; Israel celebra

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), durante un operativo contra inmigrantes irregulares. 
FLORIDA

La odisea de un migrante que había cumplido su condena en EEUU y fue deportado a un país africano

Terroristas de Hamás.
¿Se avecina obstáculo?

Hamás afirma que el desarme previsto en el plan de paz está "fuera de discusión y no es negociable"