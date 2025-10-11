Nuevo presidente de Perú supervisa operativos antiextorsión en cárceles

LIMA. - El presidente de Perú, José Jerí, supervisó este sábado 11 de octubre un operativo de requisas en cárceles del país para combatir las extorsiones y el sicariato del crimen organizado , informó el Instituto Nacional Penitenciario (Inpe).

Jerí, junto a altos mandos de la policía y miembros de Inpe, inspeccionaron las celdas donde encontraron escondidos celulares utilizados para coordinar extorsiones y sicariato.

Investigación Fiscalía pide a la justicia prohibir la salida del país a la destituida presidenta de Perú

Cientos de reos fueron sacados de sus celdas a un patio en el penal de máxima seguridad Ancón I, donde llegó el presidente con una camisa blanca.

El jefe del Instituto Penitenciario, Iván Paredes, señaló que por disposición presidencial se hizo "una requisa extraordinaria para poder combatir la delincuencia, sobre todo el sicariato del crimen organizado".

"El presidente Jerí ha sido claro; hay que combatir la delincuencia y lo primero que ha hecho en el primer día de su gestión es venir acá a supervisar una requisa", sostuvo Paredes.

El operativo contó con la participación de 200 agentes y se realizó en simultáneo en cuatro cárceles del país, entre ellas, el penal El Milagro de Trujillo, a unos 500 km al norte de Lima, y Challapalca en Tacna, ubicado a 4.600 metros de altitud.

De acuerdo con el Inpe, el país tiene 68 cárceles con una sobrepoblación de 102.000 reos.

En su discurso de asunción, el presidente Jerí remarcó que la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado representa uno de los principales desafíos del país, y llamó a tomar acciones inmediatas.

"El principal enemigo está afuera, en las calles, las bandas criminales, las organizaciones criminales; ellos son el día de hoy nuestros enemigos, y como enemigos debemos declararles la guerra", puntualizó.

Inseguridad en Perú

La inseguridad ciudadana provocó el viernes la destitución en el Congreso de la expresidenta Dina Boluarte. Desde 2024, Perú sufre un incremento de la violencia urbana con una ola de extorsiones que ha puesto a la inseguridad como la principal preocupación de la población, según los sondeos.

Las denuncias de extorsión pasaron de 2.396 en 2023 a 15.336 en 2024, un aumento del 540%. Lima encabezó el registro, según cifras oficiales.

Sólo entre enero y agosto la policía había recibido 18.385 denuncias en todo el país.

FUENTE: Con información de AFP