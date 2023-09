Guatemala: Tribunal Electoral deja sin efecto cese del partido de Arévalo

El hecho, sin embargo, no despeja el enrarecido clima político que ha generado incertidumbre internacional.

En una sentencia inesperada, el Tribunal electoral aceptó el recurso de nulidad presentado por el Movimiento Semilla para que frenara la suspensión que acordó el Registro de Ciudadanos, el 28 de agosto, y notificó a la organización política de Arévalo, de su decisión.

Pero el fallo no es concluyente. Rechaza temporalmente la suspensión hasta el 31 de octubre y “no evalúa ni emite juicio sobre el fondo del problema que no es solamente el periodo dentro del cual se puede cancelar o no un partido”, explicó el abogado Edgar Ortiz, en declaraciones a El País de España.

“El fondo es si el oficio de un juez penal puede ordenar las suspensión y sobre ese tema el Tribunal dice que no es el recurso ni el momento para discutirlo, por lo que la pregunta queda abierta para más adelante”, agregó Ortiz.

En el proceso de transición, del cual no se han adelantado detalles y que implica que el presidente Alejandro Giammatttei ceda el poder, estará presente el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, luego que la mayoría de 34 países miembros otorgó el mandato de vigilar la transición.

En la resolución, aprobada por aclamación de los embajadores, se solicita a Almagro reunirse con representantes la Fiscalía de Guatemala y que le “traslade” a este órgano “la importancia de la separación de poderes para el ejercicio pleno de la democracia”.

Arévalo de León, quien junto a su partido político ha sido objeto de acciones judiciales desde su triunfo, responsabilizó este sábado al equipo encabezado por la fiscal general, Consuelo Porras, y a “grupos de políticos y funcionarios corruptos” de promover “un golpe de Estado” desde las instituciones para “romper el orden constitucional y violar la democracia”.

“Se niegan a aceptar el resultado”, dijo, en declaraciones reseñadas por los medios.

La Fiscalía de Guatemala negó los señalamientos, en un comunicado en el que dice que son parte de una “narrativa y campaña de desinformación, que afecta la institución”.

Arévalo de León ganó las elecciones, el 28 de agosto, con su partido Movimiento Semilla, con más de 60% de los votos, para gobernar durante cinco años, de 2024 a 2028, luego de una controvertida campaña contra la corrupción. En su fórmula, lo acompaña Karim Herrera como su vicepresidenta.

Ese mismo día, el Registro de Ciudadanos, órgano dependiente del Tribunal Supremo Electoral, suspendió la personalidad jurídica de Movimiento Semilla, confirmando la decisión que había dictado el juez penal Fredy Orellana, un funcionario cuestionado por EEUU.

La decisión no afectó el triunfo de Arévalo de León, de quien se esperaba una reacción sobre la decisión temporal del órgano electoral.