Gustavo Petro confirma que estuvo en club de 'striptease' en Portugal en medio de gira oficial

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, caminan durante la conmemoración del 134.º aniversario de la Policía Nacional y la promoción de oficiales en la Academia de Policía General Santander en Bogotá el 13 de noviembre de 2025.

BOGOTÁ — El presidente de Colombia, Gustavo Petro , se defendió el jueves de una ola de críticas luego de que hiciera públicos sus movimientos financieros en los que consta un pago en un club de striptease en Portugal en 2023.

El mandatario izquierdista liberó esta semana sus extractos bancarios como prueba contra las acusaciones de narcotráfico y lavado de activos lanzadas por su par estadounidense Donald Trump, que lo incluyó a él y a su familia en una lista del Departamento del Tesoro con fuertes sanciones financieras.

En los documentos aparece un pago de 50 dólares en un negocio identificado como "Menage Strip Club", un bar erótico de Lisboa, en mayo de 2023 en medio de una gira oficial por Europa.

El movimiento bancario despertó rechazo en sectores que señalan al mandatario de pronunciar discursos machistas y de tener comportamientos inapropiados con las mujeres.

"Presidente putero"

"¿Cómo es posible que tengamos una crisis de explotación sexual en Colombia y al mismo tiempo un presidente putero?", cuestionó la activista Sara Jaramillo, de la Red Abolicionista de Medellín, que aboga por la eliminación del trabajo sexual por considerarlo explotación.

"Hay dos cosas que he aprendido en la vida: a no acostarme con mujer de la que no nazca nada en mi corazón y a no comprar el sexo cuando aún soy capaz de la seducción", escribió Petro en un mensaje en X que despertó aún más críticas.

"Hay dos cosas que he aprendido en la vida, a no acostarme con mujer de la que no nazca nada en mi corazón, y a no comprar el sexo cuando aún soy capaz de la seducción y de la poesía. Siempre hay que combinar la sexualidad con la cultura, eso se llama erotismo. Te lo aconsejo…" — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 20, 2025

"Algún día contaré por qué me gasté 40 euros en ese sitio", dijo. "Por ahora, me interesa que todos los que examinen mis cuentas, puedan ver el tipo de arbitrariedad cometida contra Colombia", añadió el mandatario en alusión a las sanciones de Estados Unidos.

Otra de las opiniones fue la del sociólogo Javier de la Cuadra, que hizo un comentario en su cuenta de X. “Disculparán, pero lo mío es el cine. Y no puedo dejar de imaginar la escena de Petro en un encuentro político ultrasecreto bajo la luz roja tenue del Ménage Strip Club, en Lisboa, con un par de Whiskys sobre la mesa. Mientras avanza la conversación de máxima inteligencia”, escribió.

Petro respondió al comentario del sociólogo.

"Bueno, algún día contaré porque me gaste 40 euros en ese sitio, pero por ahora, me interesa que todos los que examinen mis cuentas, puedan ver el tipo de arbitrariedad cometida contra Colombia, al descertificarla, y contra su presidente. ¿Mis cuentas bancarias durante años…" — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 19, 2025



¿Mis cuentas bancarias durante años… https://t.co/9oEVCwBBje — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 19, 2025

Anteriormente, la justicia colombiana le ha ordenado al presidente pedir disculpas por comentarios "estigmatizantes" y por llamar "muñecas de la mafia" y "periodistas del poder" a comunicadoras que lo cuestionan.

Por décadas aliados históricos, Washington y Bogotá protagonizan hoy una escalada de enfrentamientos diplomáticos desde que Trump asumió el poder en enero.

El mandatario estadounidense llama a Petro "líder del narcotráfico" sin aportar pruebas y retiró a Colombia la certificación de país aliado en la lucha antidrogas.

"Moral distraída"

La senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático, María Fernanda Cabal: “Gustavo Petro, el de la moral distraída. Dice que es el pueblo, pero no sale de comprar en Gucci, Ralph Lauren, Prada, Casa Dei Tessuti (telas finas en Firenze), Apple y visitar Ménage Strip Club en Portugal”, afirmó Cabal, reseña la Revista Semana.

No es la primera vez que el mandatario colombiano se ve envuelto en este tipo de escándalos. En julio de 2024, circularon dos videos durante una visita de gobierno a Panamá en los que se le observó tomado de la mano con una presunta mujer transgénero y custodiado por tres escoltas en el Casco Antiguo o Casco Viejo del centro histórico de Panamá.

Los videos mostraban a un hombre de gorra y camisa blanca, con características físicas similares a las del mandatario colombiano, caminando por las calles del centro Histórico de Panamá, acompañado de una mujer de vestido azul que evidentemente no es su esposa, Verónica Alcocer.

FUENTE: Con informaciòn de AFP