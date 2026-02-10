martes 10  de  febrero 2026
Gustavo Petro denuncia supuesto intento de magnicidio

El presidente colombiano afirmó que no pudo aterrizar en Córdoba por un supuesto riesgo de ataque, en medio de cuestionamientos a su política de seguridad

El presidente de Colombia, Gustavo Petro.&nbsp;

El presidente de Colombia, Gustavo Petro. 

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BOGOTÁ - El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró este martes que escapó de un intento de asesinato cuando volaba en un helicóptero, tras meses de advertencias sobre un supuesto plan de narcotraficantes para matarlo.

El mandatario izquierdista sostuvo que la noche del lunes no pudo aterrizar en el departamento de Córdoba, en el Caribe colombiano, debido a que "temía" que "le iban a disparar" a la aeronave en la que se transportaba.

"Cogimos mar abierto (durante) cuatro horas y llegué a donde no teníamos que llegar, escapándome de que me maten", dijo Petro en una reunión con ministros transmitida en vivo.

Su denuncia ocurre en medio de un pico de violencia que sacude la campaña electoral cuando faltan tres meses de los comicios presidenciales, en los que por ley Petro no puede buscar la reelección.

Petro asegura que una "nueva junta del narcotráfico" quiere asesinarlo desde su llegada al poder en agosto de 2022.

"Complot"

En ese supuesto complot participan narcotraficantes que viven en el extranjero y guerrilleros como Iván Mordisco, el criminal más buscado del país y al mando de la mayor disidencia de la extinta guerrilla FARC que firmó el acuerdo de paz de 2016.

En Córdoba opera el Clan del Golfo, el mayor cártel del país, que la semana pasada decidió suspender los diálogos de paz con el gobierno luego de que Petro acordara con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzar una cacería para hallar al cabecilla de la banda, alias Chiquito Malo.

Petro agregó que destituyó a un general de la policía que intentó poner "sustancias psicoactivas" en su automóvil con el fin de torpedear el encuentro con Trump en la Casa Blanca. El mandatario ha sido señalado de supuestamente consumir drogas.

"Alguien le dio la orden" al uniformado, que "tenía como misión destruir la reunión con Trump de alguna manera u otra", sostuvo sin dar más detalles.

Larga lista

Colombia tiene una larga lista de dirigentes de izquierda asesinados, incluidos candidatos presidenciales, por alianzas entre narcotraficantes, grupos paramilitares y agentes del Estado.

Petro, el primer presidente de izquierda en la historia del país, había denunciado en 2024 otro supuesto intento de asesinato en su contra que le impidió asistir a un desfile militar el 20 de julio de ese año.

Durante su campaña, Petro se presentaba en espacios públicos fuertemente custodiado, inclusive sus escoltas cargaban escudos blindados para protegerlo.

El entonces senador opositor aseguraba que un narcotraficante de la región cafetera del país quería asesinarlo.

FUENTE: Con información de AFP

