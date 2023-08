Gustavo Petro se reúne con su hijo tras trama de corrupción

En su cuenta X, Gustavo Petro informó "hoy visité a mi hijo Nicolás. Como padre siempre tendrá mi apoyo y mi cariño. Como presidente he respetado sin titubeos la independencia judicial. Espero una acción penal libre de agendas políticas y de total sujeción al debido proceso y los fallos judiciales".

Nicolás Petro fue detenido por la fiscalía de Colombia, por "los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito" y de su expareja por "lavado de activos y violación de datos personales".

Tras ser liberado por las autoridades judiciales, bajo el régimen de aseguramiento no privativo de la libertad por acusaciones de recibir dinero ilegal para la campaña política de su padre, Nicolás Petro había manifestado en días pasado "la situación con mi papá no viene bien desde hace varios meses... El año pasado, sin pensarlo, me hubiese inmolado por él, sin pensarlo dos veces", admitió Petro Burgos en entrevista para la revista Semana.

Nicolás Petro, como parte de un proceso de colaboración con la justicia, empezó a confesar presuntos ingresos irregulares a la campaña que llevó a su padre a la presidencia en 2022, entre ellos fondos de Samuel Santander Lopesierra, quien pagó cárcel en Estados Unidos por narcotráfico entre 2003 y 2021.

El encuentro entre Petro y su hijo se dio tras la liberación condicional de Nicolás Petro pese a que al comienzo del proceso judicial en su contra, el hijo mayor del mandatario rechazó la visita de su padre, cuando estaba preso en el búnker de la fiscalía, informó El Espectador.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fpetrogustavo%2Fstatus%2F1693734511987548264&partner=&hide_thread=false Hoy visité a mi hijo Nicolás. Como padre siempre tendrá mi apoyo y mi cariño. Como presidente he respetado sin titubeos la independencia judicial. Espero una acción penal libre de agendas políticas y de total sujeción al debido proceso y los fallos judiciales. — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 21, 2023

FUENTE: Redacción/ AFP/Con información de Semana/ El espectador