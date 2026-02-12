jueves 12  de  febrero 2026
ACUERDO

Gustavo Petro confirma que Colombia importará gas venezolano "más barato"

Petro dijo el pasado 3 de febrero que en la reunión de ese día en la Casa Blanca con su homólogo estadounidense, Donald Trump, le planteó la posibilidad de que Ecopetrol participe en la reactivación económica de Venezuela

El presidente de Colombia, Gustavo Petro.&nbsp;

El presidente de Colombia, Gustavo Petro. 

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BOGOTÁ.- El presidente colombiano, Gustavo Petro, afirmó este miércoles que su país importará gas venezolano a un menor precio, en un contexto en el que Venezuela ha dado indicios de apertura al capital extranjero por la venta de crudo.

"Vamos a traer gas venezolano muchísimo más barato", expresó Petro durante un acto de Gobierno en el municipio de Chaparral, en el departamento del Tolima (centro).

El presidente colombiano Gustavo Petro (izq.) junto al presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, en la Casa Blanca.
Petro afirma que las diferencias con Trump serán tratadas "con respeto mutuo"
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, impulsa la Asamblea Constituyente. 
Diálogos ocultos con el ELN contradicen el supuesto giro de Petro contra el narcotráfico

El Parlamento venezolano aprobó hace dos semanas una reforma a la ley de hidrocarburos que abre el sector a la inversión privada y extranjera, después de años de control estatal.

El pasado 21 de enero, la presidenta encargada del régimen de Venezuela, Delcy Rodríguez, estimó que los ingresos venezolanos por venta de crudo aumentarán "en un 37 %" este 2026 y ha anunciado la creación de dos fondos soberanos para el manejo del dinero, que, anticipó, contarán con un mecanismo de transparencia.

Petro dijo el pasado 3 de febrero que en la reunión de ese día en la Casa Blanca con su homólogo estadounidense, Donald Trump, le planteó la posibilidad de que Ecopetrol participe en la reactivación económica de Venezuela.

Según Petro, en ese proyecto Colombia "puede ayudar mucho" porque hace unos meses tuvo contactos energéticos con Venezuela y tras los cambios en ese país luego de la captura del dictador venezolano, Nicolás Maduro, "Estados Unidos vio la posibilidad inmediata de levantar sanciones en el occidente y abrir las posibilidades de que Ecopetrol" participe.

El presidente explicó entonces que el plan contempla el uso de energía eléctrica limpia producida en Colombia, así como la reactivación de gasoductos, oleoductos y conexiones eléctricas ya construidas, que permitirían impulsar sectores como el gas, el petróleo y la industria de fertilizantes en alianza con empresas venezolanas, entre ellas la petroquímica Monómeros.

En 2007, Colombia y Venezuela acordaron, por medio de las estatales Ecopetrol y PDVSA, la compraventa y transporte de gas natural a través del Gasoducto Transcaribeño Antonio Ricaurte, infraestructura que salió de operación en 2015.

FUENTE: Con información de EFE

