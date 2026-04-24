viernes 24  de  abril 2026
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Gustavo Petro visita Venezuela para reunirse con Delcy Rodríguez

Será el primer encuentro de ambos mandatarios, después de la fallida cumbre que se programó en Cúcuta el pasado 13 de marzo, cancelada por el régimen interino de Venezuela

El presidente de Colombia, Gustavo Petro.&nbsp;

El presidente de Colombia, Gustavo Petro. 

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BOGOTÁ.- El presidente Gustavo Petro regresa este 24 de abril a Caracas y lo recibirá la representante interina del régimen de Venezuela, Delcy Rodríguez, con la cúpula de seguridad de ambos países. El tema central será el orden público y la amenaza de las estructuras criminales asentadas en la frontera que dependen del narcotráfico, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) que se ubica a lo largo y ancho de los departamentos de Norte de Santander, Arauca y La Guajira.

Será el primer encuentro de ambos mandatarios, después de la fallida cumbre que se programó en Cúcuta el pasado 13 de marzo, cancelada por el Palacio de Miraflores luego de que alertara sobre riesgos para la venezolana. Petro insistió y encontró como alternativa desplazarse hasta la capital de esa nación, a la que aterrizó por última vez el 9 de abril de 2024, con Nicolás Maduro en el poder, reseña Revista Semana.

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Esta combinación de imágenes de archivo, creada el 28 de enero de 2026, muestra (izq.) El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pronunciando un discurso durante la conmemoración del 134.º aniversario de la Policía Nacional y la promoción de oficiales en la Academia General Santander de Policía en Bogotá, el 13 de noviembre de 2025, y al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, hablando durante una rueda de prensa junto al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (fuera de cuadro), en el Palacio de Planalto en Brasilia, el 18 de agosto de 2025. 
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Con el Gobierno de Estados Unidos monitoreando los movimientos de Rodríguez, la conversación con Gustavo Petro se centrará en la seguridad fronteriza y las condiciones de orden público en la región del Catatumbo, azotada por el frente 33 de las disidencias de las Farc y el ELN. Frente a esto, Petro le solicitó al ministro de Defensa que estableciera quién iría a la cita, incluyendo a los mandos policiales y militares para estructurar un plan conjunto.

El jefe de Estado anticipó que se conversará sobre una articulación con las fuerzas de seguridad venezolanas, tal como lo ha mencionado en los últimos meses: “Uno de los pilares de esta estrategia será el fortalecimiento de la inteligencia binacional, al considerar que es clave para evitar afectaciones a la población civil en medio de operaciones militares”, dijo la Casa de Nariño. Mientras que Petro agregó: “Si no hay inteligencia, las bombas caen donde no es. Si la inteligencia es la que guía los disparos, si los disparos se dan sin inteligencia, terminan matando a la gente como ya ha pasado en Colombia”.

FUENTE: Revista Semana

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