jueves 23  de  abril 2026
SUBASTA

Venden micrófono dorado de Queen en el evento "Music Memorabilia"

El evento reunirá a algunos objetos de los nombres más influyentes de la música popular, desde leyendas como The Beatles hasta estrellas mundiales como Ed Sheeran

Subastan más de 400 artículos de las grandes estrellas del rock. &nbsp;

Subastan más de 400 artículos de las grandes estrellas del rock.

 

EFE/ Luis Campello

LONDRES.- Más de 400 artículos de las grandes estrellas del rock, entre los que se encuentran la guitarra de Slash de Guns N' Roses, el último póster firmado por John Lennon o el micrófono dorado de Queen, saldrán a subasta en Londres el próximo 30 de abril.

Mark Hochman, experto musical de la casa de subastas Propstore, resalta que este evento reunirá a algunos de los nombres más influyentes de la música popular, desde leyendas como The Beatles, Queen, George Michael y Jimi Hendrix hasta estrellas mundiales actuales como Ed Sheeran y Little Mix, y se subastarán por un valor total estimado de 1,7 millones de euros, según explicó a EFE.

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Hochman resaltó que la joya de la colección de Queen es el micrófono chapado en oro, "fabricado especialmente para Freddie Mercury y es el artículo más visto en nuestra subasta desde la década de 1980", según comentó a EFE. Su precio oscilará entre 35.000 y 70.000 euros.

Subasta

Encabezando la subasta se encuentra la guitarra Gisbon Les Paul '59 Custom Shop de Slash con un precio estimado de preventa de entre 170.000 y 340.000 euros aproximadamente. El interés por este artículo es muy grande y ya han recibido ofertas telefónicas.

Entre los lotes más importantes también se encuentra un gran póster promocional autografiado de 'Double Fantasy' de John Lennon y Yoko Ono, firmado la mañana del 8 de diciembre de 1980, solo unas horas antes de la muerte de Lennon y que se cree que fue el último artículo que firmó. Su precio estimado estará entre 70.000 y 140.000 euros.

Otra reliquia disponible para su compra es la chaqueta de George Michael, que ha sido verificada por el equipo de investigación de Propstore, organizador de la subasta.

Cada lote que sale a subasta ofrece a los coleccionistas una conexión tangible con los artistas y las actuaciones que han dado forma a la banda sonora de la vida de muchas personas, según destacan los organizadores.

FUENTE: EFE

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