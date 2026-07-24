viernes 24  de  julio 2026
SUCESOS

Ascienden a 72 fallecidos por hundimiento de un ferry frente a las costas de Guyana

El primer ministro de Guyana dijo que cualquier cuerpo rescatado debe ser trasladado a la Policía. Tras el saldo de fallecidos, decretaron tres días de luto

La Guardia Costera de las Fuerzas de Defensa de Guyana en la operación de rescate.&nbsp;

La Guardia Costera de las Fuerzas de Defensa de Guyana en la operación de rescate. 

Cortesía Ministro de Trabajo Guyana/Bishop Juan Edghill
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

GEORGETOWN.- Las autoridades de Guyana informaron que ya son 72 los fallecidos en el accidente que tuvo lugar el sábado por la noche después de que el ferry MV Barima volcara con cerca de 180 personas a bordo frente a las costas del país, un incidente cuyo saldo hasta ahora es 76 supervivientes y una treintena de desaparecidos.

El suceso llevó a las autoridades del país a declarar tres días de luto oficial a medida que continúan las labores de búsqueda y rescate en la zona a la espera de hallar más supervivientes. Junto a los buzos guyaneses, están participando también buzos franceses y pescadores de la zona, que se han sumado a las labores de forma voluntaria.

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Los tres días de luto comenzaron el miércoles y finalizan este viernes con una ceremonia con la que las autoridades buscan honrar a los fallecidos y a sus familiares y allegados.

Identificación policial

El primer ministro, Mark Phillips, recordó a todas las agencias y voluntarios involucrados que cualquier cuerpo rescatado debe ser trasladado de inmediato a la Policía de Guyana en las instalaciones designadas para la recuperación e identificación de cadáveres.

Así, señaló que algunos cuerpos siguen sin identificar dado que los nombres no figuran en la lista oficial de pasajeros, hasta ahora se han identificado 65, según informaciones del diario Guayana Times.

"Representantes de los medios de comunicación y compatriotas guyaneses: mientras continúan las operaciones de búsqueda y recuperación, los equipos técnicos siguen trabajando en el reposicionamiento del MV Barima como parte de los esfuerzos generales de recuperación", declaró el primer ministro Phillips.

FUENTE: Con información de Europa Press/Kaieteur News

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