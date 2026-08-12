EEUU acuerda con Guyana fortalecer planes bilaterales de seguridad contra el narcotráfico

El subsecretario de Estado de EEUU, Christopher Landau se reunió con el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, en Bolivia, el 8 de noviembre de 2025

GEORGETOWN .- El subsecretario de Estado de EEUU , Christopher Landau, firmó con el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de Guyana , Hugh Todd, un memorando de entendimiento destinado a fortalecer el acuerdo de cooperación bilateral en materia de seguridad contra el narcotráfico , en vigor desde 2025, entre ambos países.

"El memorando de entendimiento refuerza y profundiza la asociación de larga data, basándose en la cooperación previa en la lucha contra el narcotráfico y en la colaboración más amplia en materia de seguridad", afirmó el presidente de Guyana, Irfaan Ali, en sus redes, tras la firma del documento en el despacho presidencial.

En el encuentro, realizado en Georgetown, estuvieron presentes también la embajadora de EEUU en Guyana, Nicole Theriot, y por Guyana el secretario de Asuntos Exteriores, Robert Persaud y la secretaria permanente del Ministerio de Asuntos Exteriores, Sharon Roopchand, entre otros altos funcionarios.

.@DeputySecState Christopher Landau met with His Excellency President Dr. Irfaan Ali in Georgetown today, as part of his August 9 to 12 visit to Trinidad and Tobago and Guyana. They discussed expanding bilateral economic cooperation and strengthening investment opportunities,… pic.twitter.com/He9QwwzmNZ — U.S. Embassy Guyana (@EmbassyGuyana) August 11, 2026

EEUU refuerza cooperación bilateral

Tras la llegada de Landau, se reunió con el presidente Ali y el Alto Mando de las fuerzas armadas guyanesas representadas por el jefe del Estado Mayor de la Defensa, el brigadier Omar Khan, y el Asesor de Seguridad Nacional, Gerry Gouveia.

Con el acuerdo de cooperación, EEUU prevé proporcionar dos millones de dólares para la nueva iniciativa en lo atinente al dominio aéreo y capacidades de sistemas aéreos no tripulados, según informó la Embajada de EEUU en Guyana en la red X.

La visita “subraya el compromiso de fortalecer las asociaciones en todo nuestro hemisferio y avanzar en prioridades comprtida, incluyendo la seguridad regional, la resiliencia energética y la prosperidad económica”, indicó el mensaje.

En días pasados, EEUU anunció alianzas con países de América para trabajar en forma coordinada por la seguridad del Occidente ante cualquier amenaza.

Alianza contra el narcotráfico en el Caribe

En septiembre de 2025, Ali y el secretario de Estado, Marco Rubio, destacaron "la alianza estratégica" de sus países en la lucha contra el narcotráfico en el Caribe, en el marco de las tensiones con Venezuela, al margen de la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

El gobierno de Ali ha expresado en varias ocasiones su apoyo al despliegue militar estadounidense en el Caribe para luchar contra el narcotráfico, y muchas de ellas ocurrieron en el contexto de la incursión de fuerzas militares venezolanas en aguas guyanesas en medio de la disputa legal por el Esequibo en la Corte Internacional de Justicia que aún no ha dictado pronunciamiento.

La gira oficial del subsecretario de Estado estadounidense, iniciada el domingo 9 de agosto y que concluye hoy en Guyana, incluyó una visita a Trinidad y Tobago, donde afianzó la colaboración entre Washington y Puerto España en materia de energía, seguridad y economía y fortaleció el acceso de Estados Unidos a minerales críticos como el vanadio.

During his trip to Guyana, @DeputySecState Christopher Landau met with Chief of Defence Staff Brigadier Omar Khan of the Guyana Defence Force, alongside National Security Advisor Captain Gerry Gouveia, CANU Director James Singh and NISA Director Colonel Sheldon Howell. Deputy… pic.twitter.com/YThcVN68fS — U.S. Embassy Guyana (@EmbassyGuyana) August 12, 2026

FUENTE: Con información de EFE, Embajada de EEUU en Guyana red X