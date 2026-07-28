Acusan de asesinato a tres tripulantes tras mortal naufragio de ferri en Guyana

La Guardia Costera de las Fuerzas de Defensa de Guyana en la operación de rescate.

GEORGETOWN. – Tres hombres comparecieron este martes ante un tribunal de primera instancia en Georgetown, la capital de Guyana, acusados de asesinato por el naufragio del ferri M.V. Barima , ocurrido el pasado 18 de julio y que dejó 74 muertos, mientras unas 30 personas continúan desaparecidas.

Los acusados, enviados a prisión preventiva, son Kevin Price, capitán del buque; Rondell Roberts, primer oficial, y Delon Granderson, responsable de la carga de la embarcación.

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Según los documentos judiciales, enfrentan cargos por el asesinato de 69 personas identificadas y de "otras desconocidas", ya que cinco de las víctimas aún no han podido ser identificadas.

Capitán denuncia fallas en la embarcación

Esposado y con grilletes, Price denunció ante las personas presentes en el tribunal que el ferri era antiguo y presentaba múltiples deficiencias.

"Todo el mundo sabe que es un buque viejo que el Gobierno me dio para trabajar; tiene 87 años. El barco tenía muchos problemas, no tiene radar ni sistema de búsqueda y rescate", gritó el capitán entre lágrimas.

Crecen las presiones sobre el Gobierno

La presentación de cargos ocurre en medio de crecientes llamados a la renuncia de los ministros Juan Edghill y Deodat Indar, quienes supervisan el Ministerio de Obras Públicas, organismo responsable de la gestión de los ferris públicos.

El lunes, esas exigencias llegaron a la Asamblea Nacional, donde diputados de la oposición protagonizaron una protesta.

Durante la sesión, el primer ministro de Guyana, Mark Phillips, afirmó que 77 personas habían sido rescatadas y que el Centro de Coordinación de Rescate Marítimo continuaba plenamente operativo.

Mientras Phillips ofrecía lo que describió como un "relato cronológico" de los hechos, legisladores opositores lo rodearon al grito de: "Edghill e Indar deben irse".

Comisión investigará la tragedia

Por su parte, el presidente guyanés, Irfaan Ali, anunció el domingo la creación de una comisión integrada por cinco expertos extranjeros para investigar el naufragio.

Entre los aspectos que examinará la comisión figuran la carga del buque, los procedimientos de embarque, las condiciones a bordo, la navegabilidad, el historial de mantenimiento y el cumplimiento de la legislación marítima y de las normas de seguridad.

Asimismo, analizará la actuación y competencia del capitán y la tripulación, las medidas de salvamento, el impacto de las condiciones meteorológicas, el estado del mar y otros factores operativos.

La comisión también revisará la operación de búsqueda, rescate y recuperación para evaluar la idoneidad, coordinación y eficacia de la respuesta de los organismos involucrados, con el fin de determinar si "la negligencia, la conducta indebida, el incumplimiento del deber o los fallos institucionales" contribuyeron a la tragedia.

La oposición parlamentaria criticó de forma conjunta la conformación de la comisión, al señalar que no fue consultada previamente sobre su composición.

Balance de la tragedia

Inicialmente, el Gobierno informó que en el ferri viajaban unas 133 personas, pero posteriormente elevó la cifra a 179 tras revisar las imágenes de las cámaras de seguridad.

La embarcación zarpó aproximadamente a las 15:15 hora local (19:15 GMT) del sábado, y la torre de control de Timheri recibió la llamada de auxilio alrededor de las 23:01 hora local (03:01 GMT del domingo).

FUENTE: Con información de AFP