martes 28  de  julio 2026
INVESTIGACIÓN

Acusan de asesinato a tres tripulantes tras mortal naufragio de ferri en Guyana

El capitán del ferri denunció fallas mecánicas y aseguró que operaba un buque de 87 años sin equipos esenciales de seguridad

La Guardia Costera de las Fuerzas de Defensa de Guyana en la operación de rescate.&nbsp;

La Guardia Costera de las Fuerzas de Defensa de Guyana en la operación de rescate. 

Cortesía Ministro de Trabajo Guyana/Bishop Juan Edghill
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

GEORGETOWN.– Tres hombres comparecieron este martes ante un tribunal de primera instancia en Georgetown, la capital de Guyana, acusados de asesinato por el naufragio del ferri M.V. Barima, ocurrido el pasado 18 de julio y que dejó 74 muertos, mientras unas 30 personas continúan desaparecidas.

Los acusados, enviados a prisión preventiva, son Kevin Price, capitán del buque; Rondell Roberts, primer oficial, y Delon Granderson, responsable de la carga de la embarcación.

Lee además
La Guardia Costera de las Fuerzas de Defensa de Guyana en la operación de rescate. 
SUCESOS

Ascienden a 72 fallecidos por hundimiento de un ferry frente a las costas de Guyana
La Guardia Costera de las Fuerzas de Defensa de Guyana en la operación de rescate. 
SUCESOS

Al menos 67 sobrevivientes deja el naufragio de un ferry frente a la costa de Guyana

Según los documentos judiciales, enfrentan cargos por el asesinato de 69 personas identificadas y de "otras desconocidas", ya que cinco de las víctimas aún no han podido ser identificadas.

Capitán denuncia fallas en la embarcación

Esposado y con grilletes, Price denunció ante las personas presentes en el tribunal que el ferri era antiguo y presentaba múltiples deficiencias.

"Todo el mundo sabe que es un buque viejo que el Gobierno me dio para trabajar; tiene 87 años. El barco tenía muchos problemas, no tiene radar ni sistema de búsqueda y rescate", gritó el capitán entre lágrimas.

Crecen las presiones sobre el Gobierno

La presentación de cargos ocurre en medio de crecientes llamados a la renuncia de los ministros Juan Edghill y Deodat Indar, quienes supervisan el Ministerio de Obras Públicas, organismo responsable de la gestión de los ferris públicos.

El lunes, esas exigencias llegaron a la Asamblea Nacional, donde diputados de la oposición protagonizaron una protesta.

Durante la sesión, el primer ministro de Guyana, Mark Phillips, afirmó que 77 personas habían sido rescatadas y que el Centro de Coordinación de Rescate Marítimo continuaba plenamente operativo.

Mientras Phillips ofrecía lo que describió como un "relato cronológico" de los hechos, legisladores opositores lo rodearon al grito de: "Edghill e Indar deben irse".

Comisión investigará la tragedia

Por su parte, el presidente guyanés, Irfaan Ali, anunció el domingo la creación de una comisión integrada por cinco expertos extranjeros para investigar el naufragio.

Entre los aspectos que examinará la comisión figuran la carga del buque, los procedimientos de embarque, las condiciones a bordo, la navegabilidad, el historial de mantenimiento y el cumplimiento de la legislación marítima y de las normas de seguridad.

Asimismo, analizará la actuación y competencia del capitán y la tripulación, las medidas de salvamento, el impacto de las condiciones meteorológicas, el estado del mar y otros factores operativos.

La comisión también revisará la operación de búsqueda, rescate y recuperación para evaluar la idoneidad, coordinación y eficacia de la respuesta de los organismos involucrados, con el fin de determinar si "la negligencia, la conducta indebida, el incumplimiento del deber o los fallos institucionales" contribuyeron a la tragedia.

La oposición parlamentaria criticó de forma conjunta la conformación de la comisión, al señalar que no fue consultada previamente sobre su composición.

Balance de la tragedia

Inicialmente, el Gobierno informó que en el ferri viajaban unas 133 personas, pero posteriormente elevó la cifra a 179 tras revisar las imágenes de las cámaras de seguridad.

La embarcación zarpó aproximadamente a las 15:15 hora local (19:15 GMT) del sábado, y la torre de control de Timheri recibió la llamada de auxilio alrededor de las 23:01 hora local (03:01 GMT del domingo).

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

Especialistas apuestan por "desestigmatizar la obesidad para poder luchar contra ella"

En Venezuela exigen elecciones y el regreso de María Corina Machado en marcha contra fraude electoral

Chile declara alerta sanitaria por hantavirus tras intensas lluvias

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Un viajero observa las noticias sobre el terremoto de magnitud 7,1 que sacudió la prefectura de Kumamoto en Japón, en la Terminal 1 del Aeropuerto de Haneda, tras un sismo preliminar de magnitud 7,1 que interrumpió los vuelos regionales y de conexión en Tokio, Japón, el 28 de julio de 2026. 
Tragedia

Terremoto en Japón: Número "considerable" de muertos en centro comercial caído

La foto muestra un letrero mientras agentes federales patrullan los pasillos de la corte de inmigración en el Edificio Federal Ted Weiss en la ciudad de Nueva York.
CAMBIOS

EEUU elimina "derecho" de entrevista a solicitantes de asilo; los casos serán enviados a corte de inmigración

-El dictador Daniel Ortega y su esposa y copresidente, Rosario Murillo, jefes del régimen de Nicaragua
POLÍTICA

Régimen de Nicaragua posterga reforma constitucional para excluir a la oposición de las elecciones

El rapero estadounidense D4vd, cuyo nombre real es David Burke, asistió al evento Variety Power of Young Hollywood en NeueHouse Los Angeles, el 10 de agosto de 2023, en Hollywood, California.
POLÉMICA

Rapero D4vd a juicio por homicidio y desmembramiento de una adolescente

La cantante Carly Simon asiste a la noche inaugural del Festival de Cine de Tribeca 2017 y al estreno mundial de Clive Davis: The Soundtrack Of Our Lives en el Radio City Music Hall el 19 de abril de 2017 en la ciudad de Nueva York.
CELEBRIDADES

Cantante Carly Simon revela que fue diagnosticada con párkinson

Te puede interesar

Imagen referencial.
INMIGRACIÓN

Advierten que nuevo trámite de asilo político lleva más casos directamente a corte

Por Daniel Castropé
El programa de ayudar para el alquiler de viviendas de Hialeah vence. 
SECCIÓN 8

Hoy vence plazo para solicitar vales de ayuda para el alquiler de vivienda en Hialeah

Un viajero observa las noticias sobre el terremoto de magnitud 7,1 que sacudió la prefectura de Kumamoto en Japón, en la Terminal 1 del Aeropuerto de Haneda, tras un sismo preliminar de magnitud 7,1 que interrumpió los vuelos regionales y de conexión en Tokio, Japón, el 28 de julio de 2026. 
Tragedia

Terremoto en Japón: Número "considerable" de muertos en centro comercial caído

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el presidente de EEUU, Donald Trump, reunidos en la Oficina Oval de la Casa Blanca en 2025 
WASHINGTON

Trump y Netanyahu se reúnen en la Casa Blanca

Comienza en Florida la minitemporada de captura de langosta. 
ATENCIÓN PESCADORES AFICIONADOS

Florida inicia la esperada minitemporada de pesca de langosta: reglas y licencias