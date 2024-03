Haití enfrenta dificultades para establecer consejo presidencial

El consejo aún no ha asumido sus funciones debido a preocupaciones relacionadas con la seguridad de sus miembros, entre otras razones, según reveló a The Associated Press un funcionario regional que prefirió mantenerse en el anonimato. Este funcionario, con sede en Guyana, país que sirve como sede del bloque comercial regional conocido como Caricom, está colaborando en la formación del consejo de transición.