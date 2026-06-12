Haití y la crisis de gobernanza del Caribe: Una amenaza emergente para la estabilidad hemisférica

La crisis haitiana ha dejado de ser un problema exclusivamente nacional. El deterioro progresivo de las instituciones estatales, la expansión de grupos armados, el desplazamiento masivo de población y la creciente incapacidad del gobierno para ejercer autoridad efectiva sobre amplias zonas del territorio han transformado a Haití en uno de los desafíos de gobernanza más importantes del Caribe contemporáneo.

Aunque Haití y Somalia poseen trayectorias históricas, culturales y geográficas profundamente diferentes, ambos casos ilustran una realidad que la comunidad internacional ha observado en diversas regiones del mundo: cuando la capacidad estatal se erosiona durante períodos prolongados, pueden surgir dinámicas de fragmentación territorial, expansión criminal y desestabilización regional cuyas consecuencias terminan trascendiendo las fronteras nacionales. La comparación no pretende equiparar ambas realidades, sino destacar riesgos estructurales asociados con la pérdida sostenida de gobernanza.

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Las consecuencias ya son visibles. La República Dominicana enfrenta crecientes presiones migratorias y sobre sus servicios públicos; múltiples países latinoamericanos han experimentado flujos migratorios derivados de la crisis haitiana; y organismos internacionales advierten que la violencia y el desplazamiento continúan alcanzando niveles récord. Detrás de estas tendencias existen millones de personas que han visto alteradas sus vidas por una combinación de inseguridad, incertidumbre y falta de oportunidades.

La pregunta central ya no es si Haití enfrenta una crisis profunda. La evidencia demuestra que así es. La verdadera interrogante consiste en determinar hasta qué punto la comunidad internacional está dispuesta a actuar antes de que la situación continúe deteriorándose y genere consecuencias aún mayores para la estabilidad del Caribe y del hemisferio occidental.

Introducción

¿Cuándo deja una crisis nacional de ser un problema interno y comienza a convertirse en una amenaza regional? La pregunta resulta especialmente pertinente en el caso de Haití. Durante años, la comunidad internacional ha observado con preocupación el deterioro gradual de las condiciones políticas, económicas y sociales del país más pobre del hemisferio occidental. Sin embargo, los acontecimientos recientes sugieren que la situación ha evolucionado más allá de una simple crisis humanitaria.

Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), más de 1.5 millones de personas se encuentran actualmente desplazadas dentro de Haití como consecuencia directa de la violencia ejercida por grupos armados y organizaciones criminales (International Organization for Migration [IOM], 2026). Paralelamente, informes de Naciones Unidas y organismos especializados señalan que las bandas armadas ejercen control efectivo sobre gran parte de Puerto Príncipe y sobre corredores estratégicos que conectan la capital con otras regiones del país (United Nations Integrated Office in Haiti [BINUH], 2025).

La crisis haitiana ya no puede analizarse exclusivamente desde una perspectiva humanitaria. También debe entenderse como una crisis de gobernanza cuyas implicaciones afectan directamente la estabilidad regional. Lo que está en juego no es únicamente el futuro de un Estado, sino también el bienestar de millones de personas cuya vida cotidiana depende de la existencia de instituciones capaces de garantizar seguridad, justicia y oportunidades básicas de desarrollo.

Haití y el vacío de gobernanza

Los Estados rara vez colapsan de manera repentina. Con frecuencia, el deterioro institucional ocurre gradualmente: primero se debilitan las instituciones; posteriormente disminuye la capacidad gubernamental para proveer seguridad y servicios básicos; finalmente, actores no estatales comienzan a ocupar espacios tradicionalmente reservados al Estado.

Haití ha experimentado elementos de este proceso durante décadas. La fragilidad institucional acumulada fue agravada por el terremoto de enero de 2010, uno de los desastres naturales más devastadores registrados en la historia reciente del continente. Según estimaciones del Banco Mundial y de Naciones Unidas, más de 220.000 personas perdieron la vida y una parte significativa de la infraestructura pública quedó destruida o severamente dañada (World Bank, 2024).

A pesar de los esfuerzos internacionales de reconstrucción, diversos informes posteriores identificaron problemas de coordinación, supervisión y sostenibilidad en numerosos programas de asistencia. Como resultado, muchos de los desafíos estructurales que existían antes del terremoto permanecieron sin resolver.

La situación se agravó significativamente tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio de 2021. Desde entonces, Haití ha enfrentado una prolongada crisis de legitimidad política caracterizada por instituciones debilitadas, limitaciones de gobernabilidad y una capacidad cada vez más reducida para ejercer control efectivo sobre el territorio nacional.

Como señala Global Initiative Against Transnational Organized Crime (2025), Haití enfrenta simultáneamente una crisis política, criminal e institucional que carece de precedentes recientes en su historia contemporánea.

La expansión de las bandas armadas y la erosión de la autoridad estatal

El debilitamiento de las instituciones estatales creó condiciones favorables para la expansión de grupos armados que hoy ejercen control efectivo sobre importantes sectores del país.

Entre las organizaciones más relevantes se encuentra Viv Ansanm, una coalición de bandas armadas responsable de ataques contra instalaciones gubernamentales, secuestros, extorsiones y otras actividades criminales. En mayo de 2025, el Departamento de Estado de los Estados Unidos designó formalmente a Viv Ansanm y a Gran Grif como Organizaciones Terroristas Extranjeras (Foreign Terrorist Organizations) y como Terroristas Globales Especialmente Designados (U.S. Department of State, 2025).

La importancia de esta decisión radica en que refleja una creciente preocupación internacional respecto a la capacidad de estos grupos para desestabilizar aún más al país y obstaculizar cualquier proceso de reconstrucción institucional. Sin embargo, el problema trasciende la actividad criminal convencional.

En numerosos sectores, las bandas armadas han comenzado a desempeñar funciones que normalmente corresponden al Estado. Controlan rutas de transporte, regulan actividades económicas informales, restringen la movilidad de la población y ejercen mecanismos coercitivos de control social.

Cuando actores armados sustituyen funciones básicas de gobernanza, el problema deja de ser exclusivamente policial y adquiere una dimensión estratégica. La experiencia internacional demuestra que recuperar territorios donde estructuras criminales han consolidado mecanismos paralelos de autoridad suele requerir procesos prolongados de reconstrucción institucional, seguridad pública y legitimidad gubernamental.

Detrás de cada comunidad sometida a este tipo de control existe una población que enfrenta decisiones imposibles: permanecer bajo la coerción de grupos armados, abandonar sus hogares o intentar sobrevivir en un entorno donde las instituciones públicas ya no logran cumplir plenamente sus funciones esenciales.

Consecuencias regionales

La crisis haitiana produce efectos que van mucho más allá de las fronteras nacionales.

La República Dominicana constituye el país más directamente afectado debido a su condición de vecino inmediato. Las autoridades dominicanas han señalado repetidamente la creciente presión que los flujos migratorios provenientes de Haití ejercen sobre sistemas públicos de salud, educación y asistencia social. Paralelamente, el gobierno dominicano ha intensificado las medidas de control migratorio argumentando preocupaciones relacionadas con la sostenibilidad institucional, la seguridad fronteriza y la capacidad del Estado para gestionar flujos migratorios extraordinarios.

Las consecuencias también se extienden a otros países del continente. Durante los últimos años, miles de ciudadanos haitianos han transitado por rutas migratorias que atraviesan América del Sur, América Central y México con destino final a los Estados Unidos.

Uno de los puntos más críticos de este fenómeno ha sido el Tapón del Darién, corredor utilizado por migrantes de múltiples nacionalidades y frecuentemente explotado por redes dedicadas al tráfico ilícito de personas. Aunque los flujos migratorios han variado con el tiempo, la crisis haitiana continúa siendo uno de los factores que alimentan movimientos poblacionales regionales complejos.

Los vacíos prolongados de gobernanza rara vez permanecen confinados dentro de las fronteras de un solo Estado. Con el tiempo, tienden a proyectar inestabilidad hacia regiones vecinas mediante migración irregular, expansión de redes criminales y presiones económicas y sociales que afectan a países receptores.

Implicaciones estratégicas para Estados Unidos y el Caribe

Desde una perspectiva estratégica, Haití representa mucho más que una emergencia humanitaria.

La combinación de instituciones debilitadas, organizaciones criminales cada vez más poderosas, migración irregular y deterioro económico ha creado un entorno particularmente difícil de revertir. Estas condiciones favorecen el fortalecimiento de redes transnacionales dedicadas al tráfico de personas, narcotráfico, contrabando y otras actividades ilícitas que operan más allá de las fronteras haitianas.

Para Estados Unidos, cuya seguridad fronteriza y estabilidad regional mantienen una estrecha relación con la situación del Caribe, la evolución de la crisis haitiana constituye un desafío que no puede ser ignorado.

La historia demuestra que los espacios donde la autoridad estatal permanece debilitada durante períodos prolongados tienden a convertirse en focos persistentes de inestabilidad regional. Desde esta perspectiva, la crisis haitiana no debe evaluarse únicamente por sus dimensiones humanitarias, sino también por sus implicaciones para la seguridad regional, la gobernanza democrática y la estabilidad hemisférica.

La cuestión fundamental no es únicamente cómo asistir a Haití desde una perspectiva humanitaria, sino cómo contribuir al fortalecimiento de capacidades institucionales capaces de sostener la gobernanza a largo plazo y ofrecer a la población una alternativa viable frente a la violencia, la pobreza y la incertidumbre.

Conclusiones y recomendaciones estratégicas

La crisis haitiana no surgió de la noche a la mañana y tampoco será resuelta mediante iniciativas de corto plazo. La reconstrucción de Haití requerirá instituciones legítimas, seguridad sostenible, fortalecimiento del capital humano, crecimiento económico y un compromiso internacional capaz de trascender ciclos políticos y mediáticos.

Entre las prioridades estratégicas destacan:

Primero, fortalecer las instituciones de seguridad y justicia para recuperar progresivamente el control territorial y restablecer la autoridad legítima del Estado.

Segundo, incrementar la coordinación internacional orientada al fortalecimiento institucional y no únicamente a la asistencia de emergencia.

Tercero, promover mecanismos sostenibles de desarrollo económico que reduzcan la dependencia estructural de la ayuda externa y generen oportunidades para la población haitiana.

Cuarto, fortalecer la cooperación regional en materia migratoria, de seguridad y combate al crimen transnacional.

La verdadera lección de Haití no radica únicamente en el sufrimiento de su población. También constituye un recordatorio de que cuando la gobernanza se erosiona durante demasiado tiempo, las consecuencias rara vez permanecen contenidas.

La pregunta planteada al inicio de este análisis encuentra así su respuesta. Una crisis deja de ser exclusivamente nacional cuando comienza a proyectar efectos sobre sus vecinos, altera dinámicas regionales y desafía la capacidad de múltiples Estados para responder de manera coordinada.

Para la República Dominicana, para el Caribe y para los Estados Unidos, la crisis haitiana ha dejado de ser simplemente una emergencia humanitaria. Se ha convertido en un desafío estratégico para todo el hemisferio occidental. Pero detrás de cada estadística, cada desplazamiento y cada informe internacional existen millones de seres humanos que continúan esperando algo que durante demasiado tiempo les ha sido negado: seguridad, estabilidad y la posibilidad de construir un futuro mejor en su propia tierra.

Referencias

Global Initiative Against Transnational Organized Crime. (2025). Last chance? Breaking Haiti’s political and criminal impasse. https://globalinitiative.net

International Crisis Group. (2025). Locked in transition: Politics and violence in Haiti. https://www.crisisgroup.org

International Organization for Migration. (2026). Haiti’s Displacement Crisis Hits Record 1.5 Million Amid Escalating Violence. https://www.iom.int/news/haitis-displacement-crisis-hits-record-15-million-amid-escalating-violence

United Nations Integrated Office in Haiti (BINUH). (2025). Reports of the Secretary-General on Haiti. United Nations.

United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. (2025). Haiti Humanitarian Response Overview. United Nations.

U.S. Department of State. (2025). Terrorist Designations of Viv Ansanm and Gran Grif. U.S. Department of State.

World Bank. (2024). Haiti Overview. World Bank. https://www.worldbank.org/en/country/haiti

Autor

Geraldo J. Zabala Durán es educador, líder académico y profesional de los negocios internacionales, con experiencia en educación superior, desarrollo de liderazgo y gestión organizacional. Se ha desempeñado como profesor universitario, asesor académico y Director de Educación a Distancia en la Universidad Nacional Evangélica (UNEV), donde lideró iniciativas de transformación digital y la expansión de programas de aprendizaje virtual. Zabala ha diseñado más de veinte diplomados y programas de certificación en liderazgo, innovación, políticas públicas, emprendimiento y tecnología. Su trayectoria profesional también incluye comercio internacional, gestión diplomática y servicio administrativo en el Consulado Dominicano en Miami. Posee un Doctorado en Negocios Internacionales por Uniclau Cristhian University, así como múltiples títulos de posgrado en diplomacia, relaciones internacionales, administración de empresas, inteligencia artificial y estudios teológicos. Actualmente cursa un Ph.D. en Liderazgo Educativo en Keiser University.

Publicado originalmente en el Instituto de Inteligencia Estratégica de Miami, un grupo de expertos no partidista especializado en investigación de políticas, inteligencia estratégica y consultoría. Las opiniones son del autor y no reflejan necesariamente la posición del Instituto. Más información del Miami Strategic Intelligence Institute en www.miastrategicintel.com