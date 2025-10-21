Yuki Tsunoda rendirá homenaje a Honda en el Gran Premio de México 2025

El japonés Yuki Tsunoda, de Red Bull, previo al inicio de la segunda sesión de prácticas en el circuito de Suzuka, Japón, el 4 de abril de 2025.

Luego de la intensa actividad en Austin, la Fórmula 1 continúa su camino en la gira americana teniendo como próximo destino el Gran Premio de México 2025.

Además de las actividades programadas por tratarse del décimo aniversario del Mexico GP en la era moderna, también llama la atención el homenaje que Honda, actual motorista de Red Bull Racing está preparando de mano del único y actual piloto japonés de la parrilla, Yuki Tsunoda.

Honda y el inicio de su historia de éxitos en México

Este 2025 se marca el 60 aniversario de la primera victoria de Honda en la máxima categoría a manos del piloto estadounidense Richie Ginther, ocurrido un 24 de octubre de 1965 en el trazado mexicano, el Autódromo Hermanos Rodriguez.

Ginther condujo el legendario RA272, un monoplaza que estaba impulsado por un potente motor V12 de 1,5 litros y con el que finalmente logró alcanzar el escalón más alto del podio, acompañado por Dan Gurney de la escudería Brabham y Mike Spence de Lotus.

Para este año, el motorista de Red Bull decidió realizar mantenimiento completo al RA272 original y sacarlo del Honda Collection Hall y trasladarlo hasta la Ciudad de México, en donde se llevará a cabo la siguiente ronda de F1.

“Es un tremendo placer que el RA272 vuelva a conducir en México, en el mismo lugar donde Honda logró su primera victoria, hace 60 años en 1965”, asegura Koji Watanabe, presidente de Honda Racing Corporation.

De acuerdo a información oficial de Global Honda, Yuki Tsunoda ha sido elegido como el piloto que tenga el honor de conducir este legendario monoplaza, durante un showrun que se llevará a cabo el día de la carrera.

Tsunoda se ha dicho muy emocionado de conducir el auto con el que Honda inició su historia de éxitos, sobre todo porque él también nació en el país nipón:

“Conducir en la pista donde el RA272 fue pionero en la historia de los deportes de motor japoneses hace 60 años es una experiencia particularmente especial y profundamente conmovedora”, compartió el coequipero de Max Verstappen.

El RA272 ya ha sido parte de otros eventos importantes de automovilismo este año, como es el Festival de Velocidad de Goodwood y la Semana del Automóvil de Monterey, sin embargo, la aparición en el GP de México 2025 resulta muy especial debido a la historia que comparte con el motorista japonés.