jueves 23  de  octubre 2025
Fórmula 1

Yuki Tsunoda rendirá homenaje a Honda en el Gran Premio de México 2025

Durante la carrera en México el motorista japonés celebrará el 60 aniversario de su primer triunfo en la máxima categoría del automovilismo.

El japonés Yuki Tsunoda, de Red Bull, previo al inicio de la segunda sesión de prácticas en el circuito de Suzuka, Japón, el 4 de abril de 2025.

El japonés Yuki Tsunoda, de Red Bull, previo al inicio de la segunda sesión de prácticas en el circuito de Suzuka, Japón, el 4 de abril de 2025.

AFP
Por Karla Roca

Luego de la intensa actividad en Austin, la Fórmula 1 continúa su camino en la gira americana teniendo como próximo destino el Gran Premio de México 2025.

Además de las actividades programadas por tratarse del décimo aniversario del Mexico GP en la era moderna, también llama la atención el homenaje que Honda, actual motorista de Red Bull Racing está preparando de mano del único y actual piloto japonés de la parrilla, Yuki Tsunoda.

Lee además
El centrocampista inglés Jude Bellingham, del Real Madrid, celebra luego de anotar un gol en un partido de la Champions League, el 22 de octubre de 2025.
FÚTBOL

Real Madrid consigue una sufrida victoria sobre la Juventus en Champions
El español Carlos Alcaraz celebra durante su estreno en el Abierto de Estados Unidos, el 25 de agosto de 2025.
TENIS

Alcaraz se alista para liderar a España en una Copa Davis sin Sinner

Honda y el inicio de su historia de éxitos en México

Este 2025 se marca el 60 aniversario de la primera victoria de Honda en la máxima categoría a manos del piloto estadounidense Richie Ginther, ocurrido un 24 de octubre de 1965 en el trazado mexicano, el Autódromo Hermanos Rodriguez.

Ginther condujo el legendario RA272, un monoplaza que estaba impulsado por un potente motor V12 de 1,5 litros y con el que finalmente logró alcanzar el escalón más alto del podio, acompañado por Dan Gurney de la escudería Brabham y Mike Spence de Lotus.

Para este año, el motorista de Red Bull decidió realizar mantenimiento completo al RA272 original y sacarlo del Honda Collection Hall y trasladarlo hasta la Ciudad de México, en donde se llevará a cabo la siguiente ronda de F1.

“Es un tremendo placer que el RA272 vuelva a conducir en México, en el mismo lugar donde Honda logró su primera victoria, hace 60 años en 1965”, asegura Koji Watanabe, presidente de Honda Racing Corporation.

De acuerdo a información oficial de Global Honda, Yuki Tsunoda ha sido elegido como el piloto que tenga el honor de conducir este legendario monoplaza, durante un showrun que se llevará a cabo el día de la carrera.

Tsunoda se ha dicho muy emocionado de conducir el auto con el que Honda inició su historia de éxitos, sobre todo porque él también nació en el país nipón:

“Conducir en la pista donde el RA272 fue pionero en la historia de los deportes de motor japoneses hace 60 años es una experiencia particularmente especial y profundamente conmovedora”, compartió el coequipero de Max Verstappen.

El RA272 ya ha sido parte de otros eventos importantes de automovilismo este año, como es el Festival de Velocidad de Goodwood y la Semana del Automóvil de Monterey, sin embargo, la aparición en el GP de México 2025 resulta muy especial debido a la historia que comparte con el motorista japonés.

Temas
Te puede interesar

Djokovic renuncia a participar en el Masters 1000 de París

¿Por qué se canceló el partido entre el Barcelona y el Villarreal en Miami?

Vladimir Guerrero Jr. afronta su primera Serie Mundial con su padre entre ceja y ceja

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Las autoridades presentes cortan la cinta inaugural del Metro Express. 
NUEVO SERVICIO PÚBLICO

Miami-Dade inaugura Metro Express, el primer sistema de transporte rápido 100% eléctrico de EEUU

El senador Rodrigo Paz es el nuevo presidente de Bolivia.
BOLIVIA

Rodrigo Paz anuncia que Maduro no será invitado a su toma de posesión

Militares panameños y estadounidenses participan en un entrenamiento de maniobras de supervivencia liderado por el Ejército de Estados Unidos en la Escuela de la Jungla de la antigua base militar estadounidense Sherman en Colón, Panamá, el 22 de octubre de 2025. (Foto de WALTER HURTADO / AFP).
TENSIONES

Militares de EEUU hacen maniobras en la selva de Panamá en medio de tensiones con Venezuela

El secretario del Tesoro de Estados Unidos Scott Bessent.
CARTA DE RESPUESTA

Secretario del Tesoro reacciona ante cuestionamiento de senadora radical demócrata

Una captura de pantalla muestra a la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, gesticulando durante una entrevista de AFP vía Zoom en Caracas el 15 de mayo de 2025.
VENEZUELA

María Corina Machado: "El momento está cerca, cuídense y prepárense"

Te puede interesar

Ron DeSantis, gobernador de Florida.
DINERO A LA VISTA

¿Tienes seguro con Progressive en Florida? Pronto recibirás un cheque de $300

Por DANIEL CASTROPÉ
Emmanuel Clase, de los Guardianes de Cleveland, celebra la victoria de su equipo por 4-2 sobre los Angelinos de Los Ángeles en el Progressive Field, el 1 de junio de 2025 en Cleveland, Ohio.
BÉISBOL

Estrella dominicana, suspendida de por vida por MLB, firma para jugar en Venezuela

Militares panameños y estadounidenses participan en un entrenamiento de maniobras de supervivencia liderado por el Ejército de Estados Unidos en la Escuela de la Jungla de la antigua base militar estadounidense Sherman en Colón, Panamá, el 22 de octubre de 2025. (Foto de WALTER HURTADO / AFP).
TENSIONES

Militares de EEUU hacen maniobras en la selva de Panamá en medio de tensiones con Venezuela

Las autoridades presentes cortan la cinta inaugural del Metro Express. 
NUEVO SERVICIO PÚBLICO

Miami-Dade inaugura Metro Express, el primer sistema de transporte rápido 100% eléctrico de EEUU

Una captura de pantalla muestra a la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, gesticulando durante una entrevista de AFP vía Zoom en Caracas el 15 de mayo de 2025.
VENEZUELA

María Corina Machado: "El momento está cerca, cuídense y prepárense"