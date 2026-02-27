¿Quién será el sustituto de 'El Mencho'? México baraja cuatro posibles capos del cártel Jalisco

Miembros del ejército a bordo de camiones se ven junto a un automóvil incendiado que se utilizó para bloquear las carreteras mientras el narcotraficante mexicano "El Mencho" intentaba escapar, cerca del "Tapalpa Country Club", donde se escondía en el momento de la operación en la que fue abatido, en Tapalpa, estado de Jalisco, México, el 24 de febrero de 2026.

CIUDAD DE MÉXICO — El ministro de Seguridad de México, Omar García Harfuch, señaló este viernes que el Gobierno baraja que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) tiene hasta cuatro posibles sucesores de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', que fue abatido el pasado fin de semana en un operativo del Ejército.

Oseguera, de 59 años, resultó herido en un enfrentamiento con militares en la localidad de Tapalpa, en Jalisco (oeste). Murió poco después cuando era trasladado vía aérea a la Ciudad de México .

¿Qué es el Cártel Jalisco Nueva Generación y cuál es su futuro sin "El Mencho"?

"Tenemos identificados a varios líderes, cuatro específicamente que están bajo investigación", aunque serían dos los "más probables", informó el ministro de Seguridad durante la rueda de prensa de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, en esta ocasión desde Sinaloa, donde encabezará un gabinete de seguridad.

Si bien García Harfuch no ofreció más detalles sobre estos perfiles, pocas horas después de la muerte de 'El Mencho', la prensa mexicana desveló la identidad de algunos de los potenciales sucesores de quien lideró hasta hace unos días la principal organización criminal de país y la tercera más poderosa del mundo.

Vacío de poder

Entre ellos se encuentra su hijastro Juan Carlos Valencia González, 'El 03', heredero natural tanto por linaje como por capacidad operativa, después de que otros familiares hayan caído o bien hayan sido detenidos. Las autoridades estadounidenses ofrecen por él una recompensa de cinco millones de dólares.

Sin embargo el parentesco no garantiza la sucesión y hay otros como Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán, alias 'El Sapo'; Audias Flores Silva, 'El Jardinero'; Ricardo Ruiz Velasco 'Doble R'; Heraclio Guerrero Martínez, el 'Tío Lako'; que también están detrás del vacío de poder que deja tras de sí la muerte de 'El Mencho'.

¿Qué es el Cártel Jalisco Nueva Generación y qué tan poderoso es?

El "Mencho" fundó este cartel en 2009 y, según expertos, es una de las organizaciones del narcotráfico más poderosas de México. El capo fallecido era uno de los mayores responsables del tráfico de heroína, cocaína, metanfetamina y fentanilo hacia Estados Unidos, según el gobierno de ese país.

"Es ciertamente una de las organizaciones más poderosas en México en términos de capacidad militar, en capacidad de reclutamiento y de armas", dijo David Mora, experto del centro de análisis Crisis Group.

Los negocios del cártel se extendieron a otras actividades criminales como la extorsión, el robo de gasolina y el tráfico de personas, según la agencia antidrogas estadounidense (DEA), delitos que le dejan un fuerte ingreso y una gran capacidad económica.

El CJNG se ha caracterizado por mostrarse "siempre dispuesto a desafiar al gobierno mexicano", señala.

Muchas veces difundió imágenes de sus sicarios presumiendo armamento y vehículos blindados, además de atentar en 2020 contra el actual secretario de Seguridad Pública Omar García Harfuch, cuando este era el zar de la policía en la capital. También estuvo en noviembre detrás del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

"En su narrativa siempre están muy dispuestos a desafiar y a mostrar su capacidad operativa (...). No son tímidos de entrar en ataques muy políticos como el de García Harfuch", dice Mora.

¿Qué sucederá con el cártel sin el "Mencho" al frente?

Nemesio Oseguera, era un líder criminal al estilo al estilo de Joaquín "Chapo" Guzmán e Ismael "El Mayo" Zambada, encarcelados en Estados Unidos. Tenía una presencia omnipresente en el CJNG y no tenía sucesores claros.

Según expertos, el CJNG se había empoderado, tras el debilitamiento del cártel de Sinaloa por sus guerras intestinas.

Su hijo mayor, conocido como "El Menchito", fue condenado el año pasado en Estados Unidos a cadena perpetua.

Los posibles escenarios son que el cártel siga haciendo negocios sin su líder o que entre en una guerra intestina por su liderazgo.

En caso de una guerra interna "tendríamos un incremento de la violencia homicida", dice el experto en seguridad David Saucedo.

"Al no haber una sucesión directa, se crea un vacío de poder que abre la posibilidad de generar reacomodos violentos dentro de la organización", explica el analista de Crisis Group.

