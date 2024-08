Hermano de Óscar Pérez, militar masacrado, hace llamado a los venezolanos

La masacre contra Pérez y sus acompañantes es uno de los casos de ejecución extrajudicial más connotados en Venezuela.

El hermano del exmilitar, dijo que los venezolanos se enfrentan a tiempos oscuros donde un "dictador ha usurpado nuevamente el poder violando descaradamente los derechos de millones de venezolanos".

"A partir de la hora cero, todos a las calles. Hoy les habló con el mismo fervor que caracterizó a mi hermano en su lucha incansable por la libertad, la unión y la justicia".

"Este mensaje no solo es un llamado a la resistencia, es un gripo de esperanza y de lucha, no podemos permitir que el tirano continúe oprimiendo a nuestro pueblo, debemos recordar las palabras de Óscar quien con valentía y sacrificio nos mostró el camino a la libertad. No estamos solos señores, y no debemos rendirnos. Resistencia activa. Ha llegado la hora de desempolvar los secretos y sacarlos a respirar. Activemos la operación "La mano de Dios".

En sus últimos momentos me pidió que no los dejará solos y no lo estarán. Cada uno de nosotros debe prepararse con trampas e inteligencia. Este tema que no nos deja dormir, tenemos que resolverlo nosotros señores, nadie más lo hará. Todos a publicar esté mensaje para que todo venezolano este en modo activo. Como decía Óscar no solo es una lucha corporal, es también espiritual. Prohibido volverse a casa como siempre nos ha hecho la casta política después de negociar sus intereses", exhortó Pérez.

"Salgamos a la calle, preparemonos para la batalla final, que nos llevará a la libertad, no solo por nosotros, sino por las generaciones venideras, por aquellos que no han nacido que merecen un país libre y justo".

Hizo un llamado a mantenerse unidos en esta lucha porque solo juntos es que pueden ser invencibles. "Hoy más que nunca es tiempo de luchar, resistir y vencer. A partir de mañana, hora cero, todos a las calles".

FUENTE: REdacción