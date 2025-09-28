domingo 28  de  septiembre 2025
VENEZUELA

Hija de Edmundo González denuncia que su esposo lleva más de ocho meses en desaparición forzada

Mariana González, la hija del presidente electo de Venezuela, afirmó que no recibe fe de vida ni información sobre Rafael Tudares, y exige apoyo internacional

A Rafael Tudares, yerno de Edmundo González Urrutia, lo detuvieron la primera semana de enero en Caracas.

Edmundo González Urrutia | X
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS.- En una lucha persistente contra la arbitrariedad judicial, Mariana González, hija de Edmundo González que resultó electo en la elección de 2024, según la oposición, denunció de nuevo que su esposo Rafael Tudares lleva ocho meses detenido sin que se sepa de su paradero, por lo que considera que es una “desaparición forzada”.

González señaló en su cuenta de X que ha solicitado a las autoridades una fe de vida de su esposo, pero no le han dado respuesta desde que fue aprehendido por agentes del régimen de Maduro en forma arbitraria el 7 de enero de este 2025.

“Desde entonces Rafael está en una grave situación de desaparición forzada”, afirmó en el mensaje y recuerda la obligación constitucional del Estado de proteger a las familias y a los menores que tienen derecho a criarse en el seno familiar.

Según el Grupo de Expertos Independientes de la ONU, la desaparición forzada es uno de los patrones represivos del régimen de Maduro y en sus informes lo ha denunciado y ha pedido el cese de este patrón sistemático contra opositores.

Desaparición forzada

Tudares fue detenido cuando llevaba a sus hijos al colegio, en días previos a la toma de posesión que estaría planteada para González según los resultados de las actas electorales que obtuvo la oposición.

El encarcelamiento como preso político fue interpretada como una forma de presión contra González, exiliado en España desde septiembre de 2024, y la oposición que lidera la dirigente María Corina Machado.

Transcurridos 263 días, según la esposa, las autoridades del sistema de justicia de Maduro se han negado a dar información.

“Más de 8 meses sin llamada telefónica, sin fe de vida, sin saber dónde lo tienen, sin saber cómo está, sin poder entregarle medicinas o paquetería”, denunció Mariana de Tudares. “Ocho meses sin nada de información.

FUENTE: Con información redes Mariana González de Tudares

