Siudy Garrido celebra 25 años de trayectoria con estreno en Nueva York

MIAMI.- Siudy Garrido celebrará sus 25 años de trayectoria con el estreno en Nueva York de su aclamada obra Bailaora: Mis Pies son mi Voz el viernes 17 de octubre, a las 7:30 pm, en el Wu Tsai Theater, David Geffen Hall, en el Lincoln Center.

Esta función especial, presentada en el marco del Mes de la Herencia Hispana, forma parte de una gira internacional que continuará en Miami el 8 de noviembre y en Madrid el 17.

Nominada al Latin Grammy, Garrido es una de las pocas artistas no españolas que ha emergido como verdadera innovadora en el flamenco—un ritmo raramente dominado más allá de sus fronteras.

En Estados Unidos, como inmigrante latina proveniente de Venezuela, ha roto barreras, consolidándose como embajadora global de este arte. Su obra aporta una visión fresca al flamenco, fusionando la tradición con la innovación contemporánea y la voz de su herencia cultural. Ganadora del Premio Nacional de Danza en su país natal y nominada al Drama Desk Award en Nueva York como coreógrafa—en reconocimiento a su fusión del flamenco con géneros urbanos—Garrido ha consolidado su reputación como pionera y artista visionaria.

En el corazón de este espectáculo se encuentra el concepto del zapateado como forma de expresión artística: cómo la técnica depurada de Garrido transforma el zapateado tradicional en su propia voz creativa, tanto como intérprete como creadora. Sus ritmos dialogan no solo con instrumentos tradicionales del flamenco, sino también con otros poco convencionales como la flauta, el piano y la guitarra eléctrica. La producción incluye un prestigioso ballet flamenco e incorpora elementos coreográficos poco comunes en el género. En conjunto con la música, estos elementos crean un audaz paisaje sonoro donde cada paso resuena como parte de un lenguaje orquestal más amplio.

“Mi zapateado es mi voz—es la manera en que creo y la forma en que expreso mi arte al mundo”, afirmó Siudy Garrido a través de un comunicado.

“Con Bailaora quiero compartir mi historia como creadora, y cómo mi zapateado se convierte en la voz principal de mi alma—cómo da vida a toda la partitura musical.”

Para boletos o más información, visite siudyflamenco.org.