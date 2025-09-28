domingo 28  de  septiembre 2025
TEMPORADA CICLÓNICA

Tormenta tropical Imelda se mueve lentamente al norte de Cuba

La tormenta podría llevar fuertes lluvias, vientos e incluso inundaciones costeras en el sureste de Estados Unidos.

Informe sábado 2 de septiembre de 2025.

Informe sábado 2 de septiembre de 2025.

DLA
Por DANIEL CASTROPÉ

MIAMI.- El Centro Nacional de Huracanes (NHC) informa que la onda tropical que ronda al norte de Cuba es ahora tormenta tropical Imelda, tras alcanzar vientos sostenidos de 40 millas por hora.

Entre tanto, una alerta de tormenta tropical en partes de la costa este de Florida y Bahamas se encuentra vigente.

Lee además
Kevin Rodríguez Zavala.
INVESTIGACIÓN

Muerte en montaña rusa en Florida: autopsia revela "múltiples lesiones por impacto contundente"
Arresto de Ryan Wesley Routh, en Palm Beach.
FLORIDA

Autor de intento de asesinato a Trump quiso clavarse un bolígrafo en el cuello tras ser declarado culpable

Esta situación podría representar fuertes lluvias, vientos e incluso inundaciones costeras en el sureste de Estados Unidos.

Por otra parte, el huracán Humberto, que experimentó una rápida intensificación, pasando de tormenta tropical a huracán mayor en menos de un día, no representa peligro inminente para Estados Unidos ni Bahamas.

Según el informe meteorológico, es muy probable que Imelda se detenga frente a la costa sureste de Florida durante uno o dos días a partir del martes, antes de virar hacia el noreste, posiblemente rumbo a Bermudas.

Originalmente, se pronosticó que Imelda tocaría tierra en las Carolinas; sin embargo, los modelos meteorológicos actuales descartan esa opción.

Los modelos también prevén que la tormenta pierda velocidad y tarde más tiempo en avanzar por las Bahamas e impactar el sureste.

Efecto Fujiwhara

Un factor que añade una notable complejidad al pronóstico es la posible interacción entre ambos sistemas, un fenómeno conocido como el efecto Fujiwhara.

Esto ocurre cuando dos ciclones se acercan lo suficiente como para orbitar alrededor de un centro común, de acuerdo con los meteorólogos.

La eventual interacción podría resultar en varios escenarios, como la fusión de un sistema con otro para crear una tormenta de mayor tamaño, que ambos giren uno en torno al otro, un debilitamiento mutuo o cambios significativos en sus trayectorias proyectadas.

Los expertos aclaran que esta interacción no crearía un "súper huracán", sino que podría combinar la masa de ambos sistemas, alterando su estructura y rumbo.

Temas
Te puede interesar

Florida lanza portal contra extremismo político violento tras asesinato de Charlie Kirk

¿Por qué la temporada ciclónica 2025 ha estado relativamente calmada?

Mujeres líderes en Miami impulsan el empoderamiento femenino

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Policía de Grand Blanc, Michigan. video
SUCESOS

Tiroteo en iglesia de Michigan deja un muerto y varios heridos

Playa Cala Mesquida. 
TURISMO

Mallorca, lujo responsable en el corazón del Mediterráneo

El exministro de Agricultura de China, Tang Renjian.  video
PURGA EN ALTAS ESFERAS

Condenan a muerte en China a exministro de Agricultura

Sede del ayuntamiento de Miami.
POLÍTICA

Elecciones en Miami, 13 candidatos compiten por la alcaldía en una reñida contienda

Los apagones, el drama que viven a diario los cubanos.
CRISIS ELÉCTRICA

Cuba reporta tres termoeléctricas fuera de servicio en doce horas

Te puede interesar

Sede del ayuntamiento de Miami.
POLÍTICA

Elecciones en Miami, 13 candidatos compiten por la alcaldía en una reñida contienda

Por DANIEL CASTROPÉ
El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump habla en Naciones Unidas.
REPERCUSIóN

Presidente Trump: "La ONU crea los conflictos y los financia"

Informe sábado 2 de septiembre de 2025.
TEMPORADA CICLÓNICA

Tormenta tropical Imelda se mueve lentamente al norte de Cuba

El presidente colombiano Gustavo Petro. video
COLOMBIA

Petro negocia en secreto con el Clan del Golfo, según reportes

Siudy Garrido en la pieza Bailaora: Mis Pies son mi Voz. 
ESCENA

Siudy Garrido celebra 25 años de trayectoria con estreno en Nueva York