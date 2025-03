Hija de Edmundo González Urrutia denuncia "desaparición forzada" de su esposo en Venezuela

La hija de González Urrutia ha recorrido decenas de centros de detención en Caracas “y las autoridades y órganos de seguridad que lo tienen y mantienen privado de su libertad, oculto y en cautiverio, clandestinamente, en algún lugar desconocido, han decidido y han ordenado a sus funcionarios no permitirme saber el lugar real y concreto donde se encuentra Rafael”, refirió en un comunicado.

“Estos 60 días han sido duros y fuertes, de mucha indignación y dolor. He visto y presenciado situaciones que jamás en la vida me imaginé presenciar. He constatado cómo las autoridades mienten abiertamente o dicen y afirman algo y, posteriormente, ofrecen otra “información” y versión de los hechos y situaciones, sin mayor reparo y consideración humana ante una situación tan grave".

"Hay graves irregularidades en la presentación de Rafael ante tribunales. Hasta en eso he visto cómo se me miente o cambia la versión de los hechos. Primero me informaron que la audiencia de presentación fue el 10 de enero de 2025 y ello se me aseguró reiteradamente en dos oportunidades: el 21 y el 26 de febrero. Luego de varias visitas a tribunales y a la Defensoría Pública, me dijeron el 5 de marzo que la “audiencia de presentación” habría sido el 18 de febrero de 2025", agregó.

Según Mariana González, a su esposo le habrían asignado un centro de reclusión y detención donde ha verificado personalmente y "no está, no se encuentra" en ese lugar. Esa verificación la realicé por todos los canales regulares y oficiales posibles".

Para pretender solapar y justificar la situación de desaparición forzada en que se mantiene "a Rafael, se le ha creado y construido un “proceso judicial”, absolutamente irregular, que claramente carece de legalidad y legitimidad, mientras desconozco absolutamente su paradero".

Recordó González que el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU, el 28 de febrero de 2025, conjuntamente con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), instó a las autoridades venezolanas a “proporcionar información sobre la suerte y paradero de las personas actualmente desaparecidas”, en garantía de sus derechos humanos, lo cual no se ha cumplido ni con su esposo ni con el resto de los presos políticos en Venezuela.