Hijo de Bolsonaro se blinda con exministro de su padre, de cara a comicios

SÃO PAULO -- El principal candidato opositor para las elecciones presidenciales de octubre en Brasil, el senador Flávio Bolsonaro, anunció este martes cinco nuevos nombres de su equipo económico de campaña, entre los cuales destaca un ministro del antiguo gabinete de su padre, el ahora expresidente Jair Bolsonaro.

Se trata de Adolfo Sachsida, quien fue ministro de Minas y Energía en la recta final del gobierno de Bolsonaro, entre mayo y diciembre de 2022, y anteriormente, fue secretario de Política Económica del Ministerio de Hacienda.

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El equipo de campaña de Flávio Bolsonaro destacó que Sachsida, en su etapa en el Ministerio de Hacienda, participó en la elaboración de reformas que modernizaron los mercados de crédito y capitales, así como colaboró en la elaboración de programas destinados a la reducción de impuestos, políticas que forman parte de las promesas del candidato opositor.

Los otros nuevos integrantes del equipo de Flávio Bolsonaro son Carolina Ragazzi, exvicepresidenta del banco de inversiones Goldman Sachs; dos expertos del sector del petróleo, Adriano Pires y Alexandre Chequer, y la activista social Lyvia Montezano.

Estos cinco nuevos miembros de la campaña se encargarán de presentar las propuestas de Flávio Bolsonaro "a los diversos segmentos del sector productivo", según un comunicado del equipo del senador.

Promesas de campaña

El pasado domingo, Flávio Bolsonaro inició su campaña en la playa de Copacabana en Río de Janeiro 3n un mitin multitudinario rodeado de simpatizantes del Partido Liberal.

Centró sus promesas en: tipificar a grupos como el Comando Vermelho y el PCC como organizaciones terroristas, aplicar castración química a violadores y agresores, y recortar gastos e impuestos estatales.

FUENTE: Con información de EFE y Redes Sociales