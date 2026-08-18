martes 18  de  agosto 2026
ELECCIONES

Hijo de Bolsonaro se blinda con exministro de su padre, de cara a comicios

Adolfo Sachsida fue ministro de Minas y Energía en la recta final entre mayo y diciembre de 2022. Flavio Bolsonaro promete tipificar a bandas como terroristas

Flávio Bolsonaro con su esposa Fernande Bolsonaro (EFE)

Flávio Bolsonaro con su esposa Fernande Bolsonaro (EFE)

Por Valeria Montero

SÃO PAULO -- El principal candidato opositor para las elecciones presidenciales de octubre en Brasil, el senador Flávio Bolsonaro, anunció este martes cinco nuevos nombres de su equipo económico de campaña, entre los cuales destaca un ministro del antiguo gabinete de su padre, el ahora expresidente Jair Bolsonaro.

Se trata de Adolfo Sachsida, quien fue ministro de Minas y Energía en la recta final del gobierno de Bolsonaro, entre mayo y diciembre de 2022, y anteriormente, fue secretario de Política Económica del Ministerio de Hacienda.

Lee además
El senador Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, habla con periodistas.
ELECCIONES

Flávio Bolsonaro vuelve a recortar distancias con Lula, según sondeo
El senador brasileño Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente de Brasil (2019-2022) Jair Bolsonaro, pronuncia un discurso en una manifestación durante el Día de la Independencia, en la playa de Copacabana en Río de Janeiro, Brasil, el 7 de septiembre de 2025.
ELECCIONES

Flávio Bolsonaro denuncia "fraude" a su candidatura tras aparecer afiliado a otro partido

El equipo de campaña de Flávio Bolsonaro destacó que Sachsida, en su etapa en el Ministerio de Hacienda, participó en la elaboración de reformas que modernizaron los mercados de crédito y capitales, así como colaboró en la elaboración de programas destinados a la reducción de impuestos, políticas que forman parte de las promesas del candidato opositor.

Los otros nuevos integrantes del equipo de Flávio Bolsonaro son Carolina Ragazzi, exvicepresidenta del banco de inversiones Goldman Sachs; dos expertos del sector del petróleo, Adriano Pires y Alexandre Chequer, y la activista social Lyvia Montezano.

Estos cinco nuevos miembros de la campaña se encargarán de presentar las propuestas de Flávio Bolsonaro "a los diversos segmentos del sector productivo", según un comunicado del equipo del senador.

Promesas de campaña

El pasado domingo, Flávio Bolsonaro inició su campaña en la playa de Copacabana en Río de Janeiro 3n un mitin multitudinario rodeado de simpatizantes del Partido Liberal.

Centró sus promesas en: tipificar a grupos como el Comando Vermelho y el PCC como organizaciones terroristas, aplicar castración química a violadores y agresores, y recortar gastos e impuestos estatales.

FUENTE: Con información de EFE y Redes Sociales

Temas
Te puede interesar

Arranca la campaña presidencial en Brasil con Lula y Flávio Bolsonaro con un empate técnico

Hispano nombrado subsecretario de Estado promete combate al narcoterrorismo

Estudiantes dan una lección de compasión al salvar mascotas

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Biblioteca Regional de West Kendall, en el suroeste de Miami-Dade
ELECCIONES 2026

Florida define candidatos a gobernador y al Senado en primarias marcadas por nuevo mapa electoral

El presidente de Argentina, Javier Milei.
ARGENTINA

Milei toma acciones para reestructurar la banca argentina y el control fiscal

El presidente electo de Colombia, Abelardo De la Espriella dijo que su deber es proteger los intereses de la nación y garantizar una transición seria, transparente y al servicio de los colombianos 
COLOMBIA

Abelardo De la Espriella anuncia que excanciller de Uribe asumirá como embajadora en EEUU

Harper Phillips crear pulseras y aretes para recaudar fondospara un albergue. (Haper Phillips)
PROTECCIÓN ANIMAL

Estudiantes dan una lección de compasión al salvar mascotas

Centro de votación en Miami Beach sin apenas electores. 
PRIMARIAS

Baja participación marca las primarias de Florida en Miami-Dade

Te puede interesar

El subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura.
EEUU

Hispano nombrado subsecretario de Estado promete combate al narcoterrorismo

Por JUDITH FLORES
Alina García, supervisora de elecciones de Miami-Dade. video
FLORIDA

Participación electoral alcanza 15.5% en Miami-Dade durante jornada de primarias

Tren de Brightline pasando por el puente que va a ser reemplazado en Florida.
INFRAESTRUCTURA

Ciudad de Stuart recibe $78.9 millones para reemplazar histórico puente ferroviario en Florida

Soldados estadounidenses preparan la carga para un bombardero en el portaaviones Abraham Lincoln.
CASA BLANCA

Trump: "El Estrecho de Ormuz está abierto y no hay diálogo con Irán"

Centro de votación en Miami Beach sin apenas electores. 
PRIMARIAS

Baja participación marca las primarias de Florida en Miami-Dade